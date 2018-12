Completamente ripensata e riprogettata, più reattiva e performante che mai, ecco tutto (in esclusiva) sulla nuova versione dell'iconica calzatura da running

Che i designer e i product developer adidas si siano ispirati al Pánta rheî di Eraclito per creare la rivoluzionaria adidas Ultraboost 19, una nuova scarpa per un nuovo sport?

Probabilmente no, ma certo è che il celebre aforisma del filosofo greco Tutto scorre, tutto diviene, niente resta immutato calza perfettamente.

adidas ha lanciato l'ultima versione della serie Ultraboost destrutturando in tanti pezzi e ricostruendo completamente l'ormai celebre scarpa da running. Ha poi aggiunto al design iconico e inconfondibile Ultraboost, alcuni dettagli di stile che conferiscono alla prima adidas Ultraboost 19 Laser Red una silhouette innovativa e un look laser-futuristico.

Noi di grazia eravamo a Parigi al lancio ufficiale della sneaker. In onore della prima release della famiglia Ultraboost 2019 - che si arricchirà di nuovi modelli e colori nel corso dell'anno - adidas ha organizzato un evento in prefetto stile laser red, in un garage completamente buio, illuminato solo da neon rossi. E all'alba del giorno dopo, accompagnati dai coach della community adidas runner Paris, ci ha portati a correre (sfidando il gran freddo) per le strade della bella Ville Lumiere.

Scoprite tutto (in esclusiva) sulla nuova running shoes nel nostro pezzo.

Coming in Laser Red

Per creare la rivoluzionaria Ultraboost 19, adidas ha chiesto aiuto a migliaia di runner e potenziali utenti.

Ne è uscita una scarpa nuova, ripensata per soddisfare appieno le esigenze di un target diverso. Runner più giovani, spinti a correre da uno spirito più democratico.

Il running sta cambiando, grazie anche ai tanti club cittadini e fun run che stanno trasformando la corsa da pratica individuale a sport di socializzazione. In questo, proprio il brand adidas ha fatto scuola con gli adidas runners, una community sempre più numerosa e trasversale, che allena, motiva e stimola i runner di tutti i livelli facendoli correre nelle più belle città d'Europa.

E proprio dall'esigenza esplicita degli utenti di poter indossare una scarpa più semplice nella struttura, ma con prestazioni altrettanto elevate, adidas ha messo a punto la nuova Ultraboost 2019.

Lanciata a Parigi nel corso di un evento global blindatissimo, nella pratica la nuova Ultraboost 19 è una scarpa adatta per corse di breve/media distanza, su tracciati urbani.

Pensata per tutti i runner che guardano alla performance, che vogliono mettere al sicuro i propri piedi in una calzatura che sembra un guanto, ben ammortizzata, protettiva e reattiva grazie al Boost che restituisce energia a ogni passo alleggerendo la falcata, la nuova sneaker di casa adidas strizza l'occhio anche allo stile ed è perfetta per chi è attento al look quando fa sport.





Dentro la scarpa

Tecnicamente i designer e i product developer adidas hanno scomposto il modello Ultraboost originario in 17 parti e quattro componenti chiave su cui lavorare.

Come un puzzle, adidas Ultraboost 19 è stata poi ricostruita.

Sam Handy, Vice President Design di adidas Running, ha commentato: «Per crearla abbiamo buttato via tutti i manuali. Messo in discussione lo status quo, le regole che dicono che cosa dovrebbe essere e come si dovrebbe progettare una scarpa da corsa. Ci siamo rivolti direttamente ai runner della nostra rete per coinvolgerli nel processo, con un solo obiettivo in testa: creare la versione di adidas Ultraboost più reattiva e performante di sempre».





Smembrato il vecchio modello e sperimentati nuovi metodi di collaudo, a opera finita ecco che cosa differenzia la nuova running shoes 2019 di adidas dalle sorelle di prima generazione.

Gli appassionati che masticano un po' di Ultraboost slang troveranno interessanti, oltre che sorprendenti, i quattro elementi chiave di differenziazione. Chi ne sa poco o nulla, potrebbe invece appassionarsi.

1) Optimized BOOST, che tradotto in percentuale significa il 20% di mescola in più nell'intersuola. Nella pratica, significa un ritorno di energia amplificato grazie alla maggior quantità di BOOST utilizzata

2) Torsion Spring, ovvero un nuovo elemento che inserito nell'intersuola migliora il supporto in fase di appoggio del piede permettendo allo stesso tempo una transizione scattante per dare più spinta in avanti

3) Primeknit 360, ovvero una tomaia più evoluta, sempre in Primeknit (la maglia finemente intrecciata che accoglie il piede) come nelle prime Utlraboost, ma realizzata senza cuciture, come un pezzo unico, risulta più avvolgente, leggera, confortevole... una seconda pelle

4) 3D Heel Frame, il sistema di protezione posto sul tallone è molto più snello e leggero rispetto alla mascherina originale, ha un design minimal che avvolge il tallone, assicurando un mix perfetto tra adattabilità e supporto

L'ultima parola, comunque, va al test finale, su strada. Quindi: buone corse a tutti in #Ultraboost!

Quando e dove?

Le nuove adidas Ultraboost 19 saranno disponibili in tutto il mondo a partire dal 21 febbraio 2019.

Inizialmente adidas Ultraboost 19 sarà disponibile solo in un'edizione limitata color Laser Red, a cui ne seguiranno altre fino al giorno del lancio globale online.

Protagonisti della campagna lancio, che guarda al "running del futuro" e al suo potenziale rivoluzionario, saranno alcuni dei runner adidas più in vista di Los Angeles e New York, tra cui Adam Francique, Kwasi Kessie, Shiara Robison, Tia Hrubala e Bayano Kamani.

More info QUI e sui canali @adidasrunning su Instagram, Facebook e Twitter con l’hashtag #UltraBOOST.