Dalla cena nella suite privata, alle compere con un personal shopper fino al tatuaggio di gruppo, ecco 5 idee per un addio al nubilato super originale

Oggetti con forma fallica ovunque e giochi coi primi ragazzi che passano? Divertenti, sì, ma decisamente superati. Le opzioni per festeggiare un addio al nubilato coi fiocchi sono tante: fatevi seguire da un personal shopper per una giornata, per acquisti da vip, oppure rilassatevi a una Spa, con bollicine a bordo vasca e massaggi personalizzati.

Se cercate un'attività originale, però, optate per una lezione di burlesque: è ok per tutte, anche per le più timide.

E ancora: vivete in città? Vada per una private dinner stellata nella suite di un hotel.

E a un tatuaggio tutte insieme per ricordare questo momento, invece, ci avete mai pensato?

Ecco quindi cinque idee vincenti per un addio al nubilato memorabile.

Una giornata di compere con un personal shopper

Lo shopping come non lo avete mai fatto e, cioè, con una persona che dica esattamente a voi e alla futura sposa cosa vi si addice perfettamente.

Potete puntare a capi per tutti i giorni e per ogni stagione, oppure, mettendovi d'accordo con il/la professionista (a Milano è parecchio gettonata Anna Maria Lamanna) potete sfruttare quest'occasione per regalare alla vostra amica qualche accessorio che le sarà utile prima o dopo le nozze: una vestaglia in seta da indossare mentre si prepara, abbinata a una ciabatta alla moda, un completino intimo, una giarrettiera sexy, un beauty case nuovo con tutto il necessario per la luna di miele.

(Foto Jacek Dylag, Unsplash)

Brindisi a bordo vasca e relax di gruppo alla Spa

Probabilmente per molti potrà sembrare banale e già sentito. Ma tra chiusure e riaperture legate alla pandemia, le possibilità di rilassarsi in una Spa sono state davvero poche negli ultimi mesi.

Motivo per cui, proprio a pochi giorni dalle nozze, potreste portare la vostra amica a rilassarsi. Un po' remise en forme e un po' per allentare la tensione.

Brindisi a bordo vasca e poi, per lei, un massaggio tailor made? Optate per Qc Terme, che propone anche pacchetti con ingressi e kit cosmesi o ingressi per celebrare con le amiche l'addio al nubilato.

Burlesque, bollicine e sensualità per sentirsi come una diva del passato

Glamour coi guanti, in stile Great Gatsby o pin up: se alla vostra amica volete proporre un'esperienza diversa dal solito, optate per una lezione di burlesque tutte insieme.

Con tanto di servizio fotografico per immortalare il tutto e custodire bei ricordi... ironici, sì, ma anche un po' piccanti.

Qualche nome che offre il servizio ad hoc per gli addii al nubilato: Burlesque School Milano e Burlesque Atelier.

(Foto: Fey Marin, Unsplash)

Private dinner con barman e musica nella suite di un hotel

Prenotate la suite con terrazza di un hotel e fatevi coccolare. Sarà come una vera e propria staycation, ma con le amiche di sempre.

All'hotel Eden di Roma, per esempio, si può optare per l'Aurora Suite Terrace: si cena in terrazza, con un menu personalizzato (in cucina c'è lo chef stellato Fabio Ciervo).

Tra i servizi, anche un barman e un intrattenimento musicale personalizzato, sempre nella vostra terrazza.

Il giorno dopo, prima di andare via, ci si concede un trattamento alla Spa, dai bendaggi aromatici al detox facciale.

Un tatuaggio tutte insieme

Amate i tatuaggi? O, viceversa, non ne avete ma ne avete sempre desiderato uno?

Ecco, potrebbe essere l'occasione giusta.

Il momento è assolutamente memorabile e per far contente tutte potreste scegliere un tattoo mini, anche parecchio in voga.

Se amate le linee delicate, prenotate (ma con molto anticipo) da Cella Tattoo, che ha anche conquistato il cuore di vip e influencer.