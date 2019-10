Quando arriva l'inverno abbiamo più fame e gli sgarri aumentano. A questo c’è una spiegazione scientifica: ecco perché quando fa freddo si mangia di più

Se in questo periodo avete la sensazone di avere sempre fame non è colpa vostra ma del freddo che sta arrivando.

Una ricerca pubblicata sulla rivista European Journal of Clinical Nutrition ha esaminato per un anno il comportamento a tavola di 600 adulti e ha rilevato come l’autunno sia la stagione in cui introduciamo cibi più grassi e calorici.

In particolare si parla di circa 90 calorie in più al giorno rispetto alla primavera, con un picco nel mese di novembre.

Ecco la spiegazione scientifica del perché.

(Continua sotto la foto)



È colpa della tristezza

La quantità di luce diminuisce e con questa aumentano gli stati di tristezza.

Ci si rende conto che l’estate è ormai finita: il tempo piovoso e le ore di buio aumentate possono indurre malinconia e di conseguenza decidiamo di buttarci sul cibo.

Il cibo infatti è lo strumento di consolazione più immediato e rapido da reperire.

Il cibo produce calore

In una ricerca pubblicata nel Journal of Biological Chemistry si è verificato che, con il freddo, la produzione di calore diventa una priorità per l’organismo.

Il corpo quindi ordina al cervello di assumere più grassi per produrre più calore.

Questa però è una grande illusione poiché nei paesi industrializzati, grazie ai riscaldamenti, non incorriamo in così basse temperature.

Di conseguenza tutti i grassi assunti e non utili si trasformano in depositi adiposi.

Siamo più stressati

L’autunno chiude definitivamente i rapporti con l'estate e proietta la mente verso mesi lunghi che spesso si immaginano come cupi e interminabili.

La primavera è lontana, il lavoro è a pieno regime e voi siete più stressati.

Lo stress porta naturalmente a cercare un modo per sentirsi meglio e questo spesso è proprio rappresentato dal cibo.

Cosa fare

Prima di tutto, ascoltatevi.

Se vi rendete conto che la vostra è una fame nervosa ed esagerata, trovate cibi che vi soddisfino ma che possano mantenere più a lungo il senso di sazietà.

Inoltre sarebbe importante aumentare l’attività fisica per permettere al metabolismo di mantenersi attivo.

Sì agli sfizi di tanto in tanto, ma fate in modo che non diventi un’abitudine: l’estate potrebbe tornare prima di quanto pensiate.