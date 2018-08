In vacanza ci si muove di meno e con facilità si rischia di lasciarsi andare a tavola. Ecco 5 mosse furbe per non sgarrare (troppo) e non ingrassare

In ferie i ritmi più rilassati e gli orari diversi possono spingere a esagerare a tavola e far prendere qualche chilo in più soprattutto nei punti critici come gambe, pancia, cosce e glutei.

Eppure basta adottare delle piccole strategie per non prendere peso e rischiare di ritornare a casa con una taglia in più.

Ecco allora le mosse giuste per non sgarrare in vacanza.

In hotel occhio al buffet

Quando vi trovate davanti al tavolo del buffet per limitare le porzioni scegliete un piatto piccolo.

A colazione non fatevi mancare i cereali.

E iniziate pranzo e cena con una porzione di verdure.

Favoriscono entrambi grazie alla loro ricchezza di fibre il senso di sazietà e vi permetteranno di mangiare minori quantità di cibo.

Al ristorante evitate di stare troppo a tavola

Prolungare il tempo di permanenza a tavola spinge a ingerire altro cibo e aumentare le calorie.

Attenzione poi agli orari dei pasti.

Per non rischiare di prendere chili in più cercate di consumarli sempre alla stessa ora ed evitate di andare a letto subito dopo aver cenato.

Tenetevi alla larga dai cocktail tropicali

Drink alcolici e cocktail di frutta forniscono zuccheri e calorie.

Inoltre, oltre ad apportare un elevato contenuto di energia, hanno anche altri svantaggi per la linea: bevuti a stomaco vuoto si trasformano rapidamente in adipe.

Scegliete bene gli snack all'aperitivo

Rustici, tramezzini, patatine forniscono tanti grassi e zuccheri dannosi per la linea e per la salute.

Meglio starne alla larga puntando invece su crudités di verdura e macedonie di frutta fresca.

Approfittatene per muovervi di più

In ferie prendete la buona abitudine di fare ogni giorno almeno mezz’ora di camminata, senza fermarvi e a passo piuttosto veloce.

Un esercizio fisico continuativo a bassa intensità consente più facilmente di consumare i grassi e a non farvi prendere chili in più.

Photo Credit: Unsplash