Con la dieta dei colori ogni giorno si mangiano tutti i 5 colori di cui il corpo ha bisogno per restare in forma e in salute: ecco come funziona

Il corpo umano è un ecosistema che ha come obiettivo primario quello di mantenere l'equilibrio al suo interno: è da questo equilibrio infatti che dipendono salute, una buona forma fisica e le energie ottimizzate.

Per riuscirci, e assicurare al corpo le risorse necessarie al suo buon funzionamento, ha bisogno di un'alimentazione completa e il più possibile variata.

Per mantenerlo in salute, dunque, è necessario fornirgli tutti i nutrienti (macro e micro) possibili, perché ognuno ha un ruolo molto diverso una volta ingerito.

La dieta dei colori punta proprio a questo: ecco in cosa consiste e perché vi renderà più belli e in salute.

(Continua sotto la foto)

Cos'è la dieta dei colori

Sappiamo tutti che la dose di frutta e verdura raccomandata dai nutrizionisti è di cinque porzioni al giorno.



Quello che è meno noto però è che quelle cinque porzioni dovrebbero essere di cinque diversi colori, per coprire tutte le necessità di fitonutrienti (che sono i nutrienti contenuti nelle piante) fondamentali per la salute.

Per capirne il motivo basti sapere che sono proprio i fitonutrienti a donare alle piante il loro colore (oltre a proteggerle dalle aggressioni esterne e dalle malattie).

E che a seconda del colore le piante contengono nutrienti diversi e quindi apportano vantaggi diversi.

Più colori ci sono nel piatto più benefici ci sta assicurando.

Quali sono e a cosa servono i diversi colori

Gli alimenti suddivisi per colore hanno proprietà specifiche sia dal punto di vista nutrizionale che dimagrante.

Bianco: aglio, cipolla, cavolfiore, finocchi, funghi, pere, porri, sedano; aiutano la digestione, hanno proprietà depurative, tengono a bada il colesterolo cattivo.

Verde: verdure a foglia larga, insalate verdi, broccoli, cavoli, asparagi, carciofi, spinaci, zucchine, kiwi; apportano effetti positivi su occhi, ossa e denti, riducono l’appetito e prolungano il senso di sazietà.

Rosso: pomodori, fragole, anguria, ravanelli; migliorano il sistema urinario, implementano la memoria, stimolano e accelerano il metabolismo.

Giallo-arancio: albicocche, arance, mandarini, carote, kaki, zucca, pesche; rafforzano il sistema immuitario, aiutano la salute della pelle, contrastano la cellulite grazie alle loro proprietà diuretiche.

Blu-viola: mirtilli, melanzane, prugne, fichi, uva nera; hanno un potere rilassante e contrastano l'invecchiamento.

Com'è composto il pasto ideale

Per un pasto ideale dovremmo avere nel piatto tutti i micro e macro nutrienti.

Dividete idealmente il piatto in tre: un terzo deve essere di carboidrati complessi, un terzo proteine, un terzo verdura.

Allargando alla giornata, nell'ambito di frutta e verdura dovremmo coprire tutti i cinque colori, per assicurare tutti i fitonutrienti necessari al corpo e all'organismo.

Come capire e se si hanno carenze nutritive?

«Il metodo più semplice è tenere un diario alimentare, in cui per una settimana segnare, con estrema precisione e sincerità, tutto quello che consumiamo», ci spiega Olivera Zajelac, nutrizionista di Nutrilite.

«Solo così riusciremo ad avere una visione chiara di quello che mangiamo davvero, perché spesso si pensa di mangiare meno e meglio di quanto in realtà non facciamo.

In base a quello si potrà capire quali sono le carenze di ognuno e decidere quali cambiamenti apportare alla propria alimentazione e quali integratori abbinare.

Perché la verità è che ognuno di noi ha abitudini e gusti alimentari molto diversi, ma quasi nessuno riesce - anche a causa dell'impossibilità di mangiare a casa o con i giusti tempi - ad assicurare al corpo tutti i nutrienti di cui ha bisogno».

Per assicurare all'organismo tutti i fitonutrienti di cui ha bisogno dunque spesso serve abbinare alla propria alimentazione un integratore come Nutrilite Double X, che contiene 12 vitamine, 10 minerali e ingredienti di origine vegetale ottenuti da 22 diverse varietà di frutta e verdura coltivate in modo sostenibile e senza pesticidi o sostanze tossiche per aiutare cervello, sistema immunitario ed energie. Il tutto in tre pastiglie da prendere ai pasti.