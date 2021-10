Li rende robusti e resistenti alle aggressioni esterne e aiuta a contrastarne la caduta. Ecco quali cibi scegliere per assicurarvi il pieno di cheratina a tavola

I capelli risentono molto dei cambi stagionali, dello stress e delle cattive abitudini, comprese quelle che si hanno a tavola.

Per avere capelli forti e robusti vengono spesso consigliati trattamenti haircare a base di cheratina, una proteina fondamentale per rafforzarli.

In realtà, questa sostanza, presente naturalmente nella struttura del capello e che ne influenza la bellezza e la salute, può essere prodotta a partire da alcuni nutrienti presenti in molti cibi.

Ma quali sono gli alimenti che conviene non farsi mancare a tavola per assicurarsi buone quantità di questa preziosa proteina?

Ecco cosa mangiare per avere di più cheratina per i capelli

Piselli

I piselli contengono elevate quantità di zinco, un minerale che facilita la produzione di cheratina.

Abbinateli ai cereali in chicco come il farro. Grazie alla presenza di biotina aiuta ad averne di più e di conseguenza a rafforzare i capelli.

Tacchino

La carne di tacchino è una fonte eccellente di vitamine del gruppo B e proteine che agevolano la produzione della cheratina.

Consumatela alternandola a quella di pollo una o due volte a settimana.

Abbinatela all’interno dei menù a cibi come i funghi che sono ricchi di vitamina H, che dà maggiore robustezza alla struttura dei capelli.

Salmone

Il salmone e in generale tutte le varietà ittiche sono ricche di lisina, che è coinvolta nella sintesi della cheratina.

L’abbinamento ideale da portare a tavola che fa bene ai capelli? Associate nello stesso pasto il pesce a una piccola porzione di semi oleosi, per esempio un cucchiaino di semi di lino, che grazie alla ricchezza di minerali ne aiutano la produzione.

Uova

Le uova sono un vero e proprio integratore naturale di cheratina.

Apportano aminoacidi essenziali che ne favoriscono la sintesi. Assicurano poi minerali come lo zinco e il ferro, che ne agevolano l’integrazione.

Combinatele nello stesso pasto insieme a verdure e ortaggi come le cipolle, i broccoli o i cavoli, che sono ricchi di cisteina, precursore di questa proteina.

Rucola

La rucola è un’ottima fonte di vitamina C, che agevola la produzione di cheratina.

Questa vitamina è fondamentale inoltre per la sintesi del collagene, un’altra proteina che l’organismo non è in grado di produrre da solo, fondamentale per la sua azione fortificante per i capelli.

