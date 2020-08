Una colazione sana, leggera ed equilibrata serve per assicurare al corpo la giusta energia - e se fatta bene darà anche un'accelerata al metabolismo

Una colazione sana è il primo passo per assicurarsi salute, energia e una buona forma fisica.

** Cosa succede al corpo se si salta la colazione **

Scegliere menù che siano gustosi per concedersi una coccola appena svegli ma anche salutari e leggeri per non appesantirsi permette infatti di avviare il motore dell'organismo nel migliore dei modi, prevenire gli attacchi di fame durante la giornata e accelerare il metabolismo.

** Cosa mangiare a colazione per accelerare il metabolismo **

Per non rinunciarci mai, nemmeno in vacanza, ecco 5 menù per colazioni sane e light che soddisferanno i gusti di tutti, quasi tutte frequenti nei fornitissimi banchi colazione degli alberghi.

Porridge d’avena con frutta

Una colazione all’inglese da scoprire sia per la bontà sia per la facilità di preparazione.

Basta una tazza con 230 g circa di fiocchi d’avena a cui aggiungere 700 ml circa di acqua.

Aggiungete infine un pizzico di sale e frutta fresca a pezzetti.

Le calorie per una porzione sono circa 217, dipende dalla tipologia di frutta che aggiungerete.

Smoothie bowl con yogurt greco e frutta

Se volete una scorta di freschezza, gusto e leggerezza, prendete 150 grammi di yogurt greco a 0% grassi, un quarto di banana, 30 grammi di lamponi, 5 grammi di avena, un quarto di mela, mezzo kiwi e aggiungete un cucchiaino di miele.

Mescolate il tutto e versatelo in una ciotola: la vostra smoothie bool buona e salutare vi farà incominciare alla grande la giornata. Con un pieno di gusto e sostanze benefiche come vitamine e minerali.

Una porzione apporta 185 calorie.

Muesli croccante

C’è chi la chiama granola e chi invece muesli, all’inglese.

Se volete gustare questa coccola per il palato nella versione croccante, unite in una ciotola i seguenti ingredienti, per prepararne 500 grammi: 200 g di fiocchi d’avena, 70 g di zucchero di canna, 50 ml di olio di girasole, 40 ml di acqua, 30 g di cocco essiccato, 50 g di miele, 40 g di noci, 40 g di nocciole, 20 g di pistacchi, 50 g di albicocche secche, 40 g di mirtilli rossi essiccati.

In una casseruola scaldate a fuoco basso l’olio, l’acqua e lo zucchero di canna fino a ottenere un composto omogeneo. Versatelo poi sui restanti ingredienti (tranne i mirtilli) e mescolate.

Distribuite il composto sulla carta forno in modo uniforme e infornate per 20-25 minuti, mescolando ogni 10 minuti per garantire una cottura uniforme.

Quando avrà assunto un colore dorato, togliete la casseruola dal forno e lasciate raffreddare. Aggiungete alla fine i mirtilli essiccati.

Una porzione apporta 160 kcal.

Pancake agli spinaci

Se volete provare una versione inedita del solito pancake, la variante a base di spinaci è originale e gustosissima.

Gli ingredienti per 8 pancake sono 100 g di foglie di spinaci freschi da tritare, 150 g di farina tipo 00, 180 ml di latte scremato, 1 uovo, 2 cucchiaini di lievito istantaneo e un pizzico di sale. Mescolate il tutto e cuocete in padella a fuoco basso.

Avrete degli ottimi pancake di colore verdastro, buoni e leggerissimi: soltanto 87 calorie a pancake.

Smoothie di latte di avena con frutta

Un’altra colazione perfetta per incominciare la giornata è quella a base di smoothie di latte di avena da guarnire con frutta frutta fresca a piacere.

Per preparare la base, frullate assieme 1 banana, 60 ml di latte di avena, 15 g di datteri (senza nocciolo, chiaramente) e mezza stecca di vaniglia.

Guarnite il frullato con pezzetti di frutta fresca, da scegliere secondo i propri gusti.

Ottime le fragole, i lamponi, i mirtilli e le albicocche.

Una porzione di smoothie di latte di avena con frutta apporta 141 calorie.