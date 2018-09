50 anni di storia, 20 milioni di panini mangiati ogni anno solo in Italia, 7 centimetri di altezza: 10 curiosità che non sapete (ma dovreste) sul Big Mac

Il Big Mac compie 50 anni, cinquant’anni in cui si è trasformato in un’icona in tutto il mondo e come tale è stato citato attraverso le arti (fino pure all'economia, che l'ha trasformato in un'unità di misura).

Era il 20 Settembre 1968 quando McDonald's introduceva nei menù di tutti i suoi ristoranti d'America il prodotto che avrebbe cambiato non solo la storia dell’azienda, ma quella dei consumi globali: il Big Mac, appunto.

In occasione del compleanno, la notte del 20 settembre il panino verrà venduto a un prezzo simbolico (lo stesso con cui aveva debuttato sul mercato, 50 centesimi) e l’intero ricavato delle vendite sarà donato alla Fondazione per L’Infanzia Ronald McDonald.

Tra misure, ingredienti e curiosità, ecco 10 cose che probabilmente non sapete sul Big Mac (ma dovreste).

1. L'ha inventato un italo americano

Jim Delligatti, imprenditore americano di origini italiane che gestiva un McDonald’s in Pennsylvania ha il merito di aver avuto l'intuizione di raddoppiare il “semplice” hamburger e per primo ha messo in un solo panino due pezzi di carne invece che solo uno.

2. Quello perfetto è alto 7 centimetri

Dalla fetta superiore di pane ricoperto di sesamo alla base, passando per cipolle, cetriolini sottaceto, formaggio, lattuga, salsa e le due fette di carne, il Big Mac misura sette centimetri di puro gusto.

3. Al debutto costava 45 centesimi

Il panino con doppio hamburger è stato presto inserito nel menù di tutti i ristoranti McDonald’s degli Stati Uniti.

Costava 45 centesimi di dollaro.

4. In Italia ne mangiamo 20 milioni l'anno

Mettendoli uno in fila all'altro, i Big Mac mangiati in Italia in un anno coprono una distanza pari a quella tra Palermo e Bolzano.

5. La Regione che mangia più Big Mac è...

Tra le regioni italiane che apprezzano di più il Big Mac vince la Lombardia con un consumo medio giornaliero medio di 12.834 Big Mac, il Piemonte con 9.156 e l’Emilia-Romagna con 5.720.

6. In Pennsylvania c'è un museo sul Big Mac

Venduto in oltre 100 Paesi nel mondo, il Big Mac è diventato un’icona e come tale viene celebrato: in Pennsylvania gli hanno addirittura dedicato un museo in occasione del 40° compleanno.

Punto forte dell'esposizione, una statua di un Big Mac alta più di 4 metri.

7. L'hanno celebrato tutte le sette arti

Come capita alle invenzioni che segnano le epoche, il Big Mac ha avuto il tributo di numerosi artisti contemporanei.

Dalle sculture di Tom Friedman ai mosaici di Jim Bachor passando per il cinema, con l’indimenticabile citazione di Pulp Fiction (Come lo chiamano il Big Mac a Parigi? – Be', il Big Mac è il Big Mac! Lo chiamano "Le Big Mac”) e la letteratura, con Stephen King che ha dichiarato di essere “l’equivalente letterario del Big Mac”.

8. Esiste anche in versione vegetariana

In India, dove i bovini sono sacri, è chiamato Maharaja Mac e contiene carne di pollo o burger di mais.

9. In Italia è Made in Italy

In Italia, dove c’è una particolare attenzione all’origine e alla tracciabilità delle carni, è prodotto solo con carni provenienti da allevamenti nazionali e con un sistema che permette di risalire in sole tre ore alla stalla, alla data e al luogo di macellazione dell'animale.

10. È usato come unità di misura dagli economisti

Gli economisti di Wall Street gli hanno reso omaggio con l’espressione Big Mac Index, in cui il panino - scelto come riferimento per la sua accessibilità universale – si trasforma in uno strumento di comparazione del potere di acquisto nelle varie nazioni del mondo.

E voi quanti Big Mac guadagnate al mese?