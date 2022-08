L'avena dà tanta sazietà e rifornisce al corpo nutrienti alleati della salute e del peso forma. Ecco perché è una buona idea mangiarla da colazione a cena

L’avena è un cereale della famiglia delle Poaceae. Dal punto di vista calorico ha su per giù una quantità di calorie simile a quella degli altri cereali: fornisce all’incirca 390 calorie ogni 100 grammi.

Sotto il profilo nutrizionale però è uno dei cereali maggiormente alleati della linea. Il merito è della ricchezza di micro e macronutrienti che lo rendono adatto per chi ha necessità di perdere peso.

Ha poi un buon contenuto di fibre e grassi benefici, in particolare mono e polinsaturi, tra cui acido linoleico e acido oleico.

Interessante è anche la quota di minerali. Assicura in particolare tanto magnesio e potassio, che giovano alla circolazione, ma anche ferro, calcio e fosforo, che aiutano a sentirsi scattanti sia a livello fisico sia a livello mentale.

Ecco perché l’avena è un cereale super per la linea

Aumenta energia e buonumore

Una delle caratteristiche dell’avena è rappresentata dai suoi amidi, che vengono assorbiti molto lentamente dall’organismo.

L’amido resistente presente nei suoi chicchi inoltre induce i batteri buoni che vivono nell’intestino a produrre acidi grassi a catena corta che hanno un’azione antinfiammatoria.

L’avena poi è ricca di fibre, in particolar modo di beta-glucani, capaci di modulare l’assorbimento degli zuccheri e dei grassi, contrastando gli sbalzi di glicemia.

Garantisce poi un aminoacido chiamato triptofano che insieme sempre alle fibre lo rendono super saziante e ideale per chi combatte con la fame improvvisa.

Sempre il triptofano inoltre aiuta a dormire bene e a combattere i problemi di insonnia, che possono favorire l’aumento di peso.

Mantiene tonici

Come in tutti i cereali anche nell’avena sono presenti composti fenolici. L’avena in particolare offre un buon contenuto di aventramidi, che insieme al selenio hanno una straordinaria azione antiossidante.

Questo cereale apporta alla dieta inoltre aminoacidi essenziali, che abbinati a quelli presenti nei legumi (ceci, fagioli, lenticchie, piselli secchi) offrono un buon contenuto proteico, utile per la salute della massa muscolare.

Buono è anche il contenuto di vitamine del gruppo B, tra cui la vitamina B1 e B3, che contribuiscono al buon funzionamento del metabolismo.

