Dopo lo scandalo di Cambridge Analytica, Zuckerberg mette a disposizione un link per scoprire se i propri dati Facebook sono stati usati a propria insaputa

In risposta allo scandalo Cambridge Analytica, Facebook ha messo a disposizione dei suoi utenti una pagina per scoprire se i propri dati sono finiti in mano all'azienda.

Per verificarlo, basta essere connessi al proprio account Facebook e poi cliccare qui per sapere se noi o i nostri contatti siamo stati in contatto con la App dietro Cambridge Analytica, This is Your Digital Life.

A quanto pare infatti i dati passati all'azienda non erano solo i propri, ma anche quelli dei propri contatti.

Questo vuol dire (a quanto pare) che se qualcuno dei nostri amici ha utilizzato l'App anche i nostri dati potrebbero essere stati ceduti a nostra insaputa.

Si parla di circa 87 milioni di account in tutto il mondo.