Quando la gelosia provoca litigi (troppo) frequenti mina alla base anche le relazioni migliori, ma smettere di essere gelosi si può: ecco come

Se siete gelosi anche della zia forse dovreste imparare a controllarvi.

La gelosia infatti può compromettere un rapporto al punto da diventare una buona causa per mettere fine alla relazione.

Non nuoce solo al partner ma anche il geloso sente una profonda sofferenza: dubbi, sospetti, allerta sono all’ordine del giorno e spesso non riesce a godere neanche dei momenti vissuti insieme.

Ecco come imparare a controllare la gelosia e avere un rapporto di coppia soddisfacente.

1. Smettete di basarvi sulle esperienze passate

Può succedere che la gelosia si scateni a causa di esperienze passate in cui siete state tradite o in cui voi avete tradito.

Infatti aver fatto esperienza diretta di un tradimento rende ancora più concreta la possibilità che avvenga.

Se poi in passato siete stati voi stessi traditori sentirete queste sensazioni più forti che mai.

Attenzione, il passato non definisce il presente.

Fate in modo di distinguere la realtà dalle esperienze ormai concluse e non fatevi influenzare da queste.

Ogni relazione è unica.



2. Lasciate a entrambi uno spazio in solitaria

Possono essere anche le convinzioni a guidare la gelosia.

Ad esempio, se siete convinti che la vostra metà non debba dedicarsi ad altro che a voi e che dovreste essere sempre al primo posto tra i suoi pensieri, rimarrete delusi.

Siete sicuri di volere al vostro fianco un burattino?

Un uomo felice dovrebbe sentirsi libero di potersi dedicare anche a momenti solo suoi e non per forza di coppia.

Questo farà sentire più liberi entrambi e il rapporto di coppia migliorerà notevolmente.



3. Rispolverate la vostra autostima

La gelosia deriva dall’insicurezza.

Se non siete sicuri del vostro valore personale, qualsiasi cosa venga fatta per dimostrare amore non sarà mai abbastanza per non fiondarsi sullo schermo al primo squillo del suo telefono per vedere chi è.

Ha scelto voi, esprimete i vostri dubbi quando sono sensati e lasciatevi andare.

Più crederete in voi stesse e più vivrete meglio la relazione.



4. Accettate che il partner non sia perfetto

Il vostro compagno è un essere umano e quindi è imperfetto.

Non pretendete da lui che faccia o dica sempre la cosa giusta.

Potrà commettere errori e fare cose che non vi piacciono ma potrete fargliele notare senza per forza accusarlo.

Le persone gelose spesso tendono a ingigantire gli eventi temendo che dietro ci possano essere intenzioni diverse da quelle dichiarate.

Cercate di vedere quello che succede per ciò che è realmente, chiedete consiglio a un amico che possa essere oggettivo e aiutatevi a non andare oltre con i pensieri negativi.