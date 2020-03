C'è chi non si guarda più indietro e chi non riesce proprio a voltare pagina: ecco quali sono i segni zodiacali più inclini a tornare tra le braccia degli ex

Quando ci si lascia le reazioni in genere sono sempre le stesse: si cancella il numero (ché tanto si sa a memoria), si nascondono i post sui social o addirittura si blocca e si eliminano tutte le foto, quelle in cui c’era ancora un barlume di felicità.

Ma passati i primi tempi (che possono essere giorni, settimane, mesi o anni a seconda del tipo di storia di cui si parla), quando la sofferenza e il rancore cominciano a scemare, ecco che il dubbio si insinua nuovamente, specie se l’ex di turno è uno di quelli che gira e rigira sta sempre lì intorno.

È a questo punto che le persone si distinguono tra chi guarda avanti e chi non riesce a lasciarsi indietro il passato.

Se pensate che sia solo una questione di amore, vi sbagliate.

In qualche modo c’entrano anche le stelle.

Perché ci sono segni zodiacali più predisposti di altri a ritornare sui propri passi.

Ecco quali sono.

I segni che tornano con gli ex per nostalgia



Sono quelli per cui il lascia e piglia è una consuetudine.

Cancro e Pesci, alla stessa stregua di una dieta, a ondate cicliche, si ritrovano a ripensare al passato, con una sorta di meccanismo selettivo che riporta a galla solo i ricordi migliori.

Sono quelli che riaffiorano e che li portano a riascoltare le canzoni più romantiche o i film preferiti della vita di coppia.

Questo perché i due segni trovano conforto, serenità e un senso di sicurezza nel rifugiarsi in qualcosa che già conoscono.

Un procedimento che non riguarda solo gli ex, ma che fa parte del loro dna.

Questo non significa che siano destinati a rimanere sempre ancorati al passato, ma che comunque quella porta non sarà mai del tutto chiusa.

I segni che tornano con gli ex per romanticismo



Altra categoria è quella in cui rientrano i Toro e i Bilancia, gli inguaribili romantici dello zodiaco.

I primi sono quelli che credono che quando si crea un legame profondo, certi aspetti logistici (come lo stile di vita, le abitudini e i gusti) si adegueranno di conseguenza.

Sono quelli per cui quando c'è in ballo l’amore tutto il resto non conta.

E per questo una rottura è vista solo come una complicazione che fa parte del percorso.

I Bilancia, dal canto loro, sono quelli che vedono il meglio delle persone. La loro natura di pacieri li spinge a trovare una buona scusa per tutte le azioni altrui, compresi salti mortali per spiegare come un ex possa averli feriti.

Questo li rende particolarmente inclini al perdono e di conseguenza a riprendersi il fidanzato che torna con la coda fra le gambe senza battere ciglio.

Disclaimer



Come è evidente si tratta di generalizzazioni che in quanto tali non sono completamente esaustive.

Da un punto di vista astrologico il carattere di una persona è influenzato da una miriade di fattori, come l’ascendente, per esempio.

Inoltre, ci sono differenze anche tra coloro che sono nati nella prima decade in cui cade il proprio segno e quelli della seconda.

Potreste essere un Sagittario, che piuttosto che tornare con un ex si dà alla castità, così come un Pesci che nonostante la sua predisposizione non ha mai avuto un momento di cedimento nei confronti di un ex.

Ma se mai vi sarà capitato di pensare alle vostre relazioni passate e di chiedervi cosa sarebbe successo se aveste dato un’altra possibilità, con ogni probabilità in voi c’è una piccola percentuale di uno di questi quattro segni.