Già dal primo appuntamento spesso è possibile decretare se l'incontro sarà destinato a trasformarsi in una storia o meno. Ecco 4 consigli dalla psicologia

Ci siamo, avete un primo appuntamento e siete in fase di preparazione.

Vi conoscete da poco, non sapete come andrà e non avete idea di chi sia veramente la persona che state per incontrare.

Sapete solo che dovrete fidarvi delle vostre sensazioni e sentite l’emozione galoppare nello stomaco.

Dovete infatti sapere che la prima impressione fornirà un’immagine ben precisa di voi nella mente dell’altro e spesso questa verrà utilizzata come guida nelle decisioni future.

Per questo motivo durante un primo appuntamento in cui volete fare colpo sarà fondamentale badare all'aspetto e al comportamento che adotterete nella situazione.

Insomma, ecco da un punto di vista prettamente psicologico come vestirsi e comportarsi a un primo appuntamento per fare colpo.

4 consigli della psicologia per un primo appuntamento di successo

Siate voi stessi

È fondamentale mostrarvi per quello che siete.

Se fin da subito vi mostrerete trasparenti ci sarà coerenza tra la prima impressione e quelle successive, la mente dell'altro sarà quindi tranquilla e senza punti di domanda.

Lo potete fare attraverso i vestiti, il make up e gli atteggiamenti che mostrerete nel vostro incontro.

Scegliete un look che vi rappresenti, abiti curati e in cui vi sentite a vostro agio. Il resto verrà da sé.

Scegliete la semplicità

Per qualsiasi scelta riguardo il primo appuntamento, scegliete la semplicità.

Dal modo di vestirvi, al luogo in cui vi incontrerete, ai comportamenti che avrete. Un look casual e in cui vi sentite a vostro agio sarà l’ideale per un primo incontro di conoscenza reciproca.

Non esasperate look e atteggiamenti: servirebbe solo a causare imbarazzo e a creare situazioni di poca autenticità.

Rimanete con i piedi per terra

Farete colpo se parlerete di voi senza per forza autocelebrarvi.

No all’elenco delle medaglie ricevute, né ai complimenti che questo o quello vi hanno fatto.

Restate ancorati alla persona che siete e che sentite di essere e non ai ruoli che avete.

A volte per fare colpo a tutti i costi si finisce per scatenare l'effetto contrario: risultare noiosi e più interessati a se stessi che all’altro.

Tempo al tempo, sarà più bello mostrarsi nel tempo.

Pensate meno e sentite di più

A questo punto avete tutti gli elementi per fare colpo.

Questi tre semplici ingredienti potranno funzionare se vi permetterete di stare a contatto con le vostre sensazioni più che con i vostri pensieri.

Ad esempio riconoscete le farfalle nello stomaco, il cuore che batte e la tensione più o meno presente.

Non giudicate mai quello che sentite, mettetevi solo in ascolto.

Cercate di pensare il meno possibile al futuro, ricercate i segnali che vi manda il corpo e rimanete nel qui e ora semplicemente godendo del tempo insieme.