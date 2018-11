La vostra storia è finita e pensate di non riuscire a riprendervi mai più ma vi sbagliate: vi diamo 4 modi per dimenticare un ex fidanzato

Vi siete lasciati da tempo e avete ancora i fazzoletti di fianco al comodino per i momenti di sconforto.

Vivete giorni che vi portano a pensare che non riuscirete mai a voltare pagina e rimarrete per sempre single e infelici.

Toglietevelo dalla testa.

Se la storia è finita ci sono dei motivi che, in un modo o nell’altro, vi avrebbero comunque fatto naufragare.

Vi spieghiamo come dimenticare un ex in quattro step.

Lo state idealizzando: tornate alla realtà

Quando si vive la fine di una relazione si ricordano solo le cose belle.

Magicamente tutte le volte in cui non ci andavano bene situazioni o parole spariscono nel nulla e nella memoria si rivivono solo momenti romantici e bellissimi vissuti insieme.

State idealizzando il vostro ex, tornate alla realtà e ricordate anche tutte le cose che non vi stavano più bene.

Permettetevi di soffrire (per un po')

È inutile imporsi di non soffrire o di non pensare, prendete i momenti di malinconia come qualcosa di naturale che con il tempo prenderanno un’altra forma.

Per adesso dovete accettare di vivere la tristezza senza opporvi, altrimenti si moltiplicherà e rimarrà per molto più tempo del dovuto.

Ripartite da voi

Per cambiare le cose si deve anche fare qualcosa.

Non vi servirà chiudervi in casa a pensare e ripensare a voi due, guardare le foto e chiedersi perché è finita.

Ricominciate da voi stesse, cercate di coltivare relazioni che vi fanno stare bene, stringete nuovi rapporti, arricchitevi con viaggi e ritrovate chi siete.

Smettetela di sentirvi incompleti

La storia di trovare la metà della mela è per chi pensa di essere incompleto.

Voi siete la mela intera, la persona che vi sta a fianco forse potrà farvi diventare più splendente ma voi lo siete già da sole.

Per questo motivo dovete sapere che avete tutte le risorse necessarie per stare meglio di prima, è arrivato il momento di scoprirle.