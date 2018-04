La quinta stagione del tour di Panorama d'Italia riparte da Firenze con tante novità e la stessa mission di sempre: mostrare e raccontare il meglio del Bel Paese "visto da vicino". Ecco le novità e gli appuntamenti da non perdere

Sei tappe italiane e una tappa extra, oltreoceano, a New York. Inizia da Firenze l'edizione 2018 di Panorama d'Italia, con 4 giorni di eventi dall'11 al 14 aprile. Sotto l’egida di Vittorio Sgarbi, il sindaco Nardella e il Governatore Rossi, Elena Sofia Ricci e molti altri ospiti si parlerà di scienza, arte, musica, cinema. E poi ancora: economia del territorio, opportunità d'impresa per le nuove start-up, formazione verso il lavoro con la giornata per i giovani in collaborazione con HRC.

E dopo la Toscana, il tour farà tappa a Bergamo (9-12 maggio), Reggio Emilia e Piacenza (23-26 maggio), Napoli (13-16 giugno), Palermo (12-15 settembre), Roma (26-29 settembre).

Per chiudere in bellezza con This is Italy, la tappa speciale di New York (28 giugno-2 luglio) con eventi e workshop dedicati alle aziende e alle eccellenze italiane che hanno saputo radicarsi negli Stati Uniti.

La formula non cambia, dopo i successi degli scorsi anni, tra talk show, dibattiti con i protagonisti della politica nazionale, convegni, spettacoli e tanti eventi gratuiti e aperti al pubblico.

La live&media experience di Panorama racconta l'Italia direttamente dalle sue piazze, da nord a sud, coinvolgendo eccellenze locali e ospiti importanti, moderati dalle firme del giornale.

Ma quest'anno il format si arricchisce con un nuovo team editoriale: accanto al direttore Raffaele Leone e il responsabile editoriale del tour Sergio Luciano, ecco Nicola Porro, protagonista dei talk show su crescita e sviluppo del territorio; Oscar Giannino, che guida gli incontri con le imprese su economia e innovazione; Vittorio Sgarbi, ormai mattatore indiscusso delle lezioni d’arte alla scoperta dei tesori italiani; il direttore di Focus Jacopo Loredan che tirerà le fila degli incontri su scienza e tecnologia; Marco Ventura per gli incontri con la politica nazionale e locale; Roberto Giacobbo letteralmente "alla guida" dei bike tour cittadini; il direttore di Icon Michele Lupi che curerà gli incontri con i protagonisti del fashion e del made in italy; Fiammetta Fadda per gli incontri con i migliori chef d’Italia; la direttrice di Ciak Piera Detassis a confronto con le stelle del cinema, Gianni Poglio con quelle della musica e Antonio Carnevale con gli incontri letterari d’autore.

Il programma

Per consultare, giorno per giorno, cosa prevede il palinsesto di Firenze, cliccare qui

Panorama d’Italia è anche online

I principali incontri saranno visibili in diretta su Panoramaditalia.it, sul canale Panorama.tv e su Facebook. Sui social si potranno condividere impressioni ed esperienze dagli eventi di Panorama d’Italia usando l’#panoramaditalia. L’account Twitter @panoramaditalia commenterà in tempo reale tutti i momenti più significativi coinvolgendo i protagonisti degli incontri.

I partner

Panorama d'Italia può contare sul supporto di partner impegnati nella valorizzazione delle eccellenze italiane nel territorio. Tra questi: ab medica, ACEA, Autostrade per l’Italia, Cobat, Enel, Grimaldi Lines, IBM, Intesa Sanpaolo, Lottomatica, McDonald's, Menarini, Università Telematica Pegaso. La charity partnership con la Lega del Filo d’oro accompagnerà tutte le date del tour. Tappa per tappa, inoltre, sono attive media partnership con i principali quotidiani, tv e radio locali.