Installazioni da non perdere e talk show nell'Infinity Hub, lo spazio eventi di Grazia realizzato all'Università degli Studi per la Design Week. Tutti invitati, ma attenzione: per gli incontri i posti sono limitati!

Quanto ci piace chiacchierare? Un'infinità! E infinito è anche il mondo di Grazia, che lasciandosi ispirare dal tema, lancia per la Milano Design Week il suo Infinity Hub.

Uno spazio speciale aperto al pubblico, con installazioni e un'area dedicata ai talk. Esclusiva è anche la location che lo ospita, le arcate del Porticato dell’Università degli Studi di Milano (via Festa del Perdono 7), che parlano anch’esse di infinito.

L’attrice Carolina Crescentini e la cantante Noemi. Le conduttrici Filippa Lagerbäck e Paola Maugeri sono le protagoniste con il direttore di Grazia, Silvia Grilli, e altre personalità dell'imprenditoria degli incontri in programma nell'Infinity Hub. Un'occasione per continuare, nella settimana in cui Milano diventa la capitale del design e della creatività, i festeggiamenti per gli 80 anni del magazine. E un'opportunità imperdibile per incontrare le lettrici di Grazia e tutto il pubblico del Fuori Salone.

Così l'infinito prende forma all'interno Infinity Hub. A Wandering Place, realizzato in esclusiva per Grazia dall’architetto e designer Diego Grandi (tutte le info QUI).

Design, installazioni e talk show: tutti invitati!

Al via da martedì 17 i talk show nell’Infinity Hub di Grazia.

Il primo è Infinite Power, in collaborazione con Triumph, marchio di lingerie da sempre accanto alle donne e che lancia la campagna globale #TogetherWeTriumph.

Il secondo è Infinite Sustainability, in collaborazione con Pinko X Treedom.

Venerdì 20 aprile, dalle 18 alle 19, all’Infinity Hub si discuterà di sostenibilità con Pietro Negra, fondatore e amministratore delegato del marchio di moda Pinko. Accanto a lui ci saranno le conduttrici Filippa Lagerbäck e Paola Maugeri. Da 13 anni in televisione accanto a Fabio Fazio nel programma Che tempo che fa, Lagerbäck racconta il suo amore per una vita in armonia con la natura nel blog Planetfil. Paola Maugeri è diventata una voce autorevole su questi temi, grazie a libri come La mia vita a impatto zero (Mondadori) e al recentissimo Rock and resilienza. Come la musica insegna a stare al mondo (Mondadori).

Martedì 17 aprile, dalle 18 alle 19, è stata la volta della cantante Noemi e dell'attrice Carolina Crescentini. Tema del talk la consapevolezza dei propri talenti che spinge le donne a realizzare i propri obiettivi. Un argomento che tocca in prima persona le due ospiti esclusive: la Crescentini è un'attrice che incarna l'energia e la determinazione di una generazione. Ora è nelle sale con A casa tutti bene di Gabriele Muccino e Sconnessi di Cristian Marazziti. Noemi, pseudonimo di Veronica Scopelliti, ha sempre dimostrato grande determinazione nelle sue scelte. Con la ballata Non smettere mai di cercarmi, la cantante è tornata al Festival di Sanremo in febbraio e ha pubblicato l’album La luna.