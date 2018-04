In viaggio con StudyTours per imparare le lingue, divertirsi, scoprire il mondo e gettare le basi del proprio futuro

Tre mesi, sei mesi o un anno all’estero. Quando il desiderio è di imparare (o perfezionare) una lingua straniera, occorre partire!

Non conta quali siano i programmi e i sogni per il futuro (professionali e di vita): un'esperienza all'estero, indipendentemente dalla sua durata, è uno scambio tra culture diverse, è un arricchimento importante. Diventare adulti nell'ottica della multiculturalità, aprendosi alle molte visioni del mondo che un viaggio porta con sé, costituirà una marcia in più per ogni carriera universitaria e professionale di successo. E questo vale per i giovani di tutte le età, dai più piccoli (di età compresa tra i 7 e i 13 anni) ai ragazzi che frequentano le scuole secondarie e superiori.

Un'esperienza di studio e di vita all'estero per diventar grandi nella multicuturalità

Aprirsi alla multiculturalità, alle molte visioni del mondo può essere una marcia in più per ogni carriera universitaria e professionale di successo. E questo lo sa bene StudyTours, che dal 1972 a oggi ha contribuito a migliorare le competenze linguistiche di oltre un milione di ragazzi e di professionisti del mondo.

StudyTours offre un’ampia gamma di vacanze studio, ponendosi da sempre come obiettivo quello di far apprendere le lingue straniere nella maniera più coinvolgente ed efficace possibile.

Nella ricetta per apprendere con successo una lingua straniera c’è, infatti, un ingrediente che conta più degli altri: l’immersione completa nel quotidiano.

L'immersione completa nel quotidiano: un metodo di successo

Punto di forza di StudyTours è la capacità di proporre soluzioni personalizzate nei migliori campus, famiglie e sedi di moltissime nazioni, tra cui Italia, Regno Unito, Stati Uniti, Cina, Russia, Spagna, Kazakistan, Portogallo.

Per i consulenti StudyTours non esiste un viaggio standard, ma l’esperienza costruita sulla base delle esigenze, aspirazioni e idee della persona.

Alla base dell'approccio personalizzato di StudyTours, c'è una regola che vale sempre: imparare la lingua in modo diversificato, alternando i momenti di studio formale, ad attività divertenti e appassionanti, migliora i risultati in maniera esponenziale.

Apoprendimento interattivo e diversificato

L'approccio StudyTours si definisce di apprendimento interattivo, un metodo innovativo che alterna lezioni tenute da insegnanti madrelingua e momenti di svago dedicati ad attività come la danza, il rugby, l’equitazione e il calcio inserisce i ragazzi in ambienti assolutamente stimolanti e formativi.

Gli alunni hanno quindi l'opportunità di apprendere in un contesto diverso rispetto alle classiche aule scolastiche e possono realmente mettere alla prova le conoscenze acquisite con lo studio teorico.

Proposte di viaggio per ogni diversa esigenza

Si parte dai soggiorni in Italia e all’estero pensati per i più piccoli di età compresa tra i 7 e i 13 anni e si arriva fino a quelle per i ragazzi che frequentano le scuole secondarie e superiori. Anche per i giovani universitari sono stati pensati programmi speciali e periodi di internship in aziende internazionali che vanno ad arricchire il percorso formativo.

E per finire, non mancano i corsi pensati per i professionisti che vogliono continuare a perfezionare l’uso delle lingue.