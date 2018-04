Un palcoscenico per eventi e incontri, uno spazio aperto a tutti con installazioni e talk show nel cuore della Milano Design Week. This is Infinity Hub, il posto speciale di Grazia



Una settimana all'insegna del design e della creatività. Una 57esima edizione con centinaia di eventi in ogni quartiere di Milano. Installazioni per lasciarsi stupire e uno spazio, unico e speciale, progettato appositamente per ospitare le lettrici di Grazia, i visitatori. E in più, tanti eventi esclusivi e talk show con il direttore Silvia Grilli, personaggi famosi e del mondo imprenditoriale.

Infinity Hub. A Wandering Place è stato realizzato in esclusiva per Grazia dall'architetto e designer Diego Grandi. Dove? Nel cuore della Milano Design Week, sotto il Porticato dell’Università degli Studi di Milano (via Festa del Perdono 7), all'interno della mostra evento del mensile Interni chiamata House in Motion, cioè "Casa in movimento". E sarà aperto al pubblico per tutta la durata del Salone del Mobile (dal 17 al 22 aprile).

Infinity Hub. A Wandering Place spiegata dal suo creatore

«Lasciandomi ispirare dalla frase “stato di Grazia”, fil-rouge dell'anniversario degli 80 anni del magazine, ho immaginato un'atmosfera da primi del Novecento, con grandi saloni dai pavimenti interminabili su cui danzare e soffitti altissimi, e ho quindi creato un percorso dedicato al tema dell’infinito. Eccitante, sorprendente e carico di suggestioni in divenire, com’è il susseguirsi di arcate del porticato che lo ospita», ci ha detto l’architetto e designer Diego Grandi.

Un ampio spazio, un unico tema, tre installazioni

All'interno di Infinity Hub. A Wandering Place l'ampio concetto di infinito prende forma in maniera più definita in tre installazioni: Infinite Movement (Movimento infinito), Infinite Power (Potere infinito) Infinite Beauty (bellezza infinita).

Movimento, potere e bellezza infiniti sotto il portico

Infinite Movement (Movimento infinito) è un'installazione che non guarda solo al glam, ma anche alla sostenibilità. Realizzata in collaborazione con Pinko X Treedom, è composta da forme geometriche che ruotano nello spazio come in una danza senza tempo. Grandi triangoli, poi, girano lentamente come ballerine al suono di un carillon. Come sentirsi in un’atmosfera di felicità contagiosa che genera una festa.

Infinite Power (Potere infinito), realizzato con il marchio di lingerie Triumph, è una struttura di moduli a incastro, potenzialmente infinita, che invade il portico con slogan, immagini e icone dal forte impatto grafico per rappresentare la forza e la coesione delle donne: da una sorta di castello fatto di carte giganti su cui sono riportate frasi che ricordano le opere di Sister Corita Kent, alla suora artista e attivista americana che negli Anni 60 ha usato le sue opere per combattere il razzismo, la povertà e qualsiasi forma di ingiustizia.

Infinite Beauty (Bellezza infinita), pensato in collaborazione con il marchio di bellezza Yves Rocher, in due stanze circolari restituisce un’immagine ripetuta e sempre diversa della persona, invitando l’osservatore a guardarsi da molteplici punti di vista e a chiedersi che percezione e immagine abbiamo del nostro corpo.

Non solo design e installazioni…

L’Infinity Hub di Grazia ospita anche un'area dedicata anche ai talk. Si parte martedì 17 aprile dalle ore 18 alle ore 19 con un dibattito sul concetto di empowerment al quale prenderanno parte, oltre al direttore di Grazia Silvia Grilli, l’attrice Carolina Crescentini e la cantante Noemi; e si prosegue venerdì 20 aprile dalle ore 18 alle ore 19 con un incontro sulla sostenibilità: la direttrice di Grazia converserà con l’AD e fondatore di Pinko Pietro Negra, la showgirl Filippa Lagerback e la conduttrice radiofonica Paola Maugeri.

Grazia Infinity Hub_a wandering place

c/o “INTERNI HOUSE IN MOTION”

Università degli Studi di Milano

Via Festa del Perdono 7