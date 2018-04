Le feste del Salone del Mobile e del Fuorisalone 2018 a cui non mancare: cocktail, party, dance floor e pot-pourri vari di divertimento dal 17 al 22 aprile

Salone del Mobile 2018: dal 17 al 22 aprile Milano si veste del suo abito migliore, quello sciccosissimo che la rende una delle capitali del Design più di moda al mondo.

Il Fuorisalone è ormai un appuntamento sacrosanto dell’agenda meneghina più cool: tra vernissage, eventi imperdibili, mostre da strabuzzare gli occhi e fare dilatare la pupilla, i giorni della festa comandata del design targata Milano sono un tripudio di occasioni interessantissime.

Tra le più succulente, però, la menzione onorifica spetta ai party: design sì, va bene, ma volete mettere gustarselo con un buon drink in una mano mentre l’altra segue il ritmo sincopato dei dj set più di grido? Tutta un’altra cosa, parola di Philippe Stark.

Ecco le feste top del Fuorisalone 2018 a cui non mancare.

Evento lancio Dacia Duster

Martedì 17 alle ore 18 il Rockspot, ossia la struttura più grande d’Europa in tema di scalata indoor, vi aspetta per coinvolgervi in un evento unico nel suo genere.

Per lanciare la nuova Dacia Duster, un’avventura all’insegna dello sport e del divertimento vi accoglierà a braccia aperte.

Si potrà scalare in sicurezza con gli istruttori oppure in modalità autoassicurata con i sistemi di auto belay e perfino provare la tirolese, il tutto vedendosi in tempo reale nel multi schermo con le riprese in real time delle arrampicate.

Numerose esibizioni musicali, Dj Set, buffet e tantissimi gadget coroneranno la serata.

Opening Brera Design District

Martedì 17 alle ore 19 si aprono le danze: in occasione dell’Opening ufficiale del Brera Design District, cuore pulsante del Fuorisalone nonché quartiere generale del divertimento più chic, la terrazza dell’NH Milano di Palazzo Moscova diventerà lo scenario di un Cocktail Party con Dj Set di tutto rispetto.

Un aperitivo speciale per poter assaporare il cosiddetto diamante del bosco, il truffle, assaporando il gusto unico del tartufo nell’affascinante contesto della terrazza dell’NH Milano di Viale Montegrappa 12, reinterpretata per l’occasione dal partner designer iCarraro.

In collaborazione con Savini Tartufi, dalle 19 si potranno degustare drink speciali preparati con tartufo e un buffet a tema con tanti assaggi sempre con fil rouge tartufato.

Coccoina Art Festival

Dal 17 al 22 aprile 2018, in occasione della Design Week a Milano, Fratelli Bonvini celebra lo storico marchio Coccoina con una serie di eventi speciali dedicati alla creatività e all’arte.

Un Temporary Store tra brindisi e sorprese al profumo di mandorla, incontri e laboratori per grandi e piccoli.

Nello spazio di Atelier 1909, luogo di creazione contemporanea adiacente alla Cartoleria e Tipografia Bonvini, sarà possibile scoprire e sperimentare Coccoina in tutte le sue varianti, prima fra tutte lo storico barattolo in alluminio di colla bianca solida con pennello.

Da non perdere è il brindisi al profumo mandorlato il 18 aprile alle 18.30, all’inaugurazione della Collezione Coccoina d’Autore.

Terrazza Duomo 21

Mercoledì 18 aprile non si può bucare l’appuntamento più in del Fuorisalone meneghino, quello con vista sulla Madonnina.

La Terrazza Duomo 21 sarà lo scenario top di un Cocktail Party esclusivo con Royal Buffet & DJ SET a partire dalle 19.

Food, drink, design e musica si fonderanno in un unico manicaretto da gustare appieno.

Circle Cocktail Party

Giovedi 19 dalle 19 fino all’alba il Circle di Zona Tortona, centro nevralgico dell’hype da Fuorisalone, sarà teatro di un Cocktail Party che mixa degustazioni enologiche, Dj set, fun dance e divertimento allo stato puro.

Dalle 19 si potrà degustare l’aperitivo (in collaborazione con Vini Tocco) e dalle 23 invece partirà il dj set con Dj Dibe e Dj Danilo Tocco e la loro deep House per poi passare al Dj Fernando Visone con il suo remix revival.

Polifonic

Polifonic al Teatro Principe di viale Bligny 52 è un appuntamento imperdibile: giovedì 19 aprile alle 23.30 Dj Koze farà ballare tutta la platea a suon di Amygdala, il suo album cult.

Un appuntamento tra i più segnati in agenda dai dancer floor amanti del design anche a livello sonoro.





Hotel NYX Party

Venerdì 20 aprile tocca al Nyx Milan Hotel, il primo Lifestyle hotel d’Europa.

Per inaugurare l’apertura del suo giardino estivo e omaggiare il Fuorisalone, un cocktail party dalle 19 a oltranza (fino all’1 sicuro) farà ballare sulle note scratchate del Dj Set di Frankie Lopez e rimpinzare di leccornie del Royal Buffet a disposizione degli invitati.

Belvedere Vodka

Venerdì 20 aprile si torna al Circle per l’evento organizzato da Belvedere Vodka in onore della Design Week.

Per l’occasione, si potrà avere la Silver Limited Edition targata Belvedere e, oltre a quella, ci si gusterà una serata caleidoscopica: si parte dalle 19 con l’aperitivo e a seguire, dalle 23, il dj set targato After Jesus farà ballare come mai avete fatto.

In console le due regine del dance floor: Valentina Sartorio e Dj Nora Bee.

Hotel Sheraton Diana Party

Sabato 21 il must party è di casa all'Hotel Sheraton Diana Majestic di viale Piave 12.

A partire dalle 19, il Garden Cocktail Party torna anche quest’anno in occasione del Fuorisalone.

Aperitivo con buffet e musica dal vivo per poi passare alle 22.30 al dj set di Ferdi.

Closing Tortona Design District

La festa d’addio (che è sempre un non lacrimoso arrivederci, non vi preoccupate) si terrà domenica 22 aprile a partire dalle 17 presso il Nhow Hotel.

Un cocktail party a base di drink speziati e dj set altrettanto spicy farà ballare a più non posso.

Salutando con un bye bye e una sonora pacca sulle spalle anche questa edizione 2018 del Fuorisalone.