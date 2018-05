Tra storie vere, racconti al femminile e un tocco di giallo, quello che ci aspetta è un maggio ricco di libri da leggere: ecco 10 titoli da non perdere

Sarà un maggio piacevole per chi ama leggere.

Sugli scaffali (fisici e digitali) sono infatti arrivati titoli a cui non si può davvero resistere.

Si va da appassionanti storie vere (su personaggi entrati nella storia, ma anche autobiografie romanzate) a racconti tutti al femminile, divertenti, romantici, ma anche drammatici.

E non manca, come al solito, un pizzico di giallo.

Ecco i 10 libri da non perdere questo mese.



Nessuna pretesa, di Blandine Rinkel

Jeanine ama appuntarsi su dei post-it rosa delle piccole domande-riflessioni, la maggior parte delle quali riguardano la madre.

La donna, insegnante di inglese in pensione, riempie le sue settimane di attività e piccoli impegni passando dal corso di arabo alla moschea, al volontariato presso circoli e associazioni benefiche.

La sua nuova vita è continuamente esposta all’imprevisto tanto che a volte si trova in situazioni pericolose.

Però a Jeanine non importa: d'altra parte cos’è la vita, se non un dono da offrire a chi ne ha più bisogno?

Edito da Enrico Damiani Editore

La chiave rubata e altre storie, di Gianni Simoni

Il giudice Carlo Petri indaga sul furto di un prezioso dipinto, denunciato da una sua conoscente che è certa di conoscere l'identità del colpevole.

Nel frattempo si deve occupare anche del caso dell’omicidio di un anziano contadino e della scomparsa del suo vicino, forse in fuga d'amore.

E non è finita qui, perché il ritrovamento di una lettera finirà per travolgerlo in una vicenda personale fatta di speranze e di inganni.

Edito da Tea

I segreti della domestica ribelle, di Fiona Mitchell

Siamo a Singapore, dove le sorelle Dolly e Tala lavorano come domestiche, lontano da casa e dai propri affetti.

La prima è quella che si può permettere un po' più di libertà, ma con il suo impiego riesce a malapena a vivere, considerato che quasi tutto ciò che guadagna serve a mantenere la sua bambina rimasta nelle Filippine.

La seconda invece non riesce ad accettare le arcaiche e restrittive regole a cui sono costrette ad attenersi le domestiche se non vogliono venire licenziate e rispedite nel loro paese.

E così, anche per aiutare le sue colleghe, decide di rischiare e aprire un blog di denuncia.

Edito da Mondadori

Tu l'hai detto, di Connie Palmen

La vera storia dell'amore tra Ted Hughes e Sylvia Plath, la coppia maledetta della letteratura moderna.

Si parte dal primo folgorante incontro in cui i due hanno capito di essere predestinati uno all'altra e si continua con il matrimonio tempestivo, il loro lungo viaggio attraverso la natura americana, la frequentazione dei mondani ambienti letterari londinesi e l'arrivo dei figli.

Però mentre lui portava avanti una brillante carriera, lei si trovava a lottare incessantemente contro i propri demoni.

Edito da Iperborea



Nei tuoi occhi c'è tutto, di Penelope Ward

Il desiderio di Allison è diplomarsi e iniziare ad occuparsi degli altri, in particolare curando i bambini affetti da autismo.

Non importa se, per pagarsi gli studi, debba lavorare come cameriera in un ristorante.

Un giorno i suoi occhi si incrociano con quelli azzurri e bellissimi di Cedric Callahan e pensa che sia arrivato finalmente il suo principe azzurro, ma in realtà lui ha pianificato il loro incontro e non ha alcuna intenzione di innamorarsi di lei.

Edito da tre60

Dura la vita!, di Allison Pearson

Un tempo Kate Reddy era una donna in carriera stressata che, in perenne lotta contro il tempo, cercava di conciliare lavoro e famiglia.

Ora ha quasi cinquant'anni ed è tutto cambiato: i figli sono ormai adolescenti e non hanno più bisogno di lei, il marito ha smesso di lavorare e pensa solo a se stesso, i genitori sono ormai anziani e hanno bisogno di attenzioni.

Per mantenere la famiglia deve riprendere a lavorare, ma per essere assunta è costretta a mentire sull'età.

Edito da Mondadori.

La treccia, di Laetitia Colombani

Smita vive in India, incatenata alla sua condizione d'intoccabile.

Giulia è di Palermo e lavora per il padre, che realizza parrucche con capelli veri.

Sarah è un avvocato di Montréal che ha sacrificato la vita sentimentale per la carriera.

Tre donne diverse, che però condividono lo stesso coraggio nel loro tentativo di spezzare le catene delle tradizioni e dei pregiudizi.

Edito da Nord

Il tuo sguardo nero, di Francesco Maria Colombo

Siamo a Parigi, a fine '800.

Pierre Louÿs e Marie de Heredia crescono insieme, frequentano il bel mondo e i salotti letterari.

I due hanno un grande talento e infatti il loro destino è quello di diventare esponenti di spicco della letteratura francese.

Inoltre la bellezza e il desiderio faranno di loro due amanti impareggiabili.

Edito da Ponte alle Grazie

La teoria di Camila, di Gabriella Genisi

Marco è un cinquantenne con all'attivo un matrimonio fallito e uno zoppicante, due figli, qualche storia extra, un lavoro che non ama e tanti sogni rimasti nel cassetto.

Un giorno, mentre gioca a calcetto pensando alla sua nuova amante, riceve un messaggio da parte della badante di suo padre che gli comunica la morte di quest'ultimo.

Marco, leggendo la lunga lettera che l'uomo gli ha lasciato, riallaccerà i legami smarriti con la famiglia.

Edito da Giulio Perrone Editore (dal 10 maggio)

Teresa Papavero e la maledizione di Strangolagalli, di Chiara Moscardelli

Teresa Papavero sa che una donna sola, dopo i quaranta, viene considerata una zitella.

Però lei ha altre preoccupazioni: dopo aver perso l'ennesimo lavoro, torna nella natia Strangolagalli (a sud di Roma) per ricominciare.

Decide di uscire con Paolo, un ragazzo conosciuto su Tinder, ma mentre lei è in bagno lui si butta dal terrazzo.

Suicidio o omicidio? Sul caso lavora un affascinante poliziotto di nome Leonardo Serra, che però dimostra di avere meno intuito della dotata Teresa.

Edito da Giunti Editore (dal 16 maggio)