Il mistero è il fil rouge che lega le storie più intriganti appena arrivate sugli scaffali. Ecco i titoli dei 10 libri da non perdere nel mese di aprile



Aprile dolce dormire? Si, ma non prima di aver letto un buon libro.

Soprattutto considerato che in questi giorni arrivano sugli scaffali delle librerie (fisiche e virtuali) storie particolarmente intriganti e la cui parola d'ordine è mistero.

È su questo fil rouge che si muovono infatti le trame tessute sapientemente da questi autori (per lo più donne), pronti a sorprenderci.

Ecco i titoli dei libri da non perdere.

(Continua sotto la foto)

Le spose sepolte, di Marilù Oliva

Delle donne sono sparite misteriosamente da anni e i loro mariti sostengono di non sapere nulla.

A un certo punto però i loro resti vengono ritrovati, grazie a un killer che costringe i colpevoli a confessare, prima di ucciderli.

L’assassino vuole così rendere giustizia alle spose sepolte.

La giovane ispettrice Micol Medici inizia adoccuparsi del caso e le indagini porterà lei e il suo team a Monterocca, ovvero la Città delle Donne, un territorio nell’Appennino bolognese circoscritto da mura ed elementi naturali, governato da una giunta completamente al femminile.



Edito da HarperCollins

L'illusione della verità, di Wendy Walker

Una sera in casa Tanner scoppia una lite furiosa e il mattino dopo le sorelle Emma e Cassandra sono scomparse.

Tre anni dopo, quest'ultima ricompare e racconta che lei ed Emma sono state rapite e tenute prigioniere.

Il suo racconto però è pieno di buchi e non convince la psicologa forense Abby Winter.

Probabilmente quella notte è successo qualcosa che la famiglia Tanner vuole disperatamente nascondere.



Edito da Nord

Manhattan Beach, di Jennifer Egan

Siamo a New York e mancano quattro giorni a Natale.

Anna Kerrigan, 12 anni, accompagna il padre a far visita a Dexter Styles, un uomo potente che pare decisivo per la sopravvivenza della sua famiglia.

Anna è ipnotizzata dal mare e dall’aria di mistero che sembra circondare la conversazione tra i due adulti.



Anni dopo, suo padre è scomparso e l’America si sta preparando a entrare nella Seconda guerra mondiale.

La ragazza, audace e combattiva, è intenzionata a superare tutte le linee che dividono il mondo maschile da quello femminile, tanto da diventare la prima donna palombaro.

Una sera rivede Dexter Styles e comincia a intuire i misteri che aleggiano attorno alla scomparsa del padre.



Edito da Mondadori

Il momento della verità, di Steve Berry

Memphis, 4 aprile 1968. Martin Luther King è appena stato assassinato e, per ripristinare l'ordine, si decide di processare subito l'indiziato James Earl Ray.

L'uomo griderà al mondo la sua innocenza fino alla morte.



Florida, 2000. L'avvocato Cotton Malone sta vedendo la sua carriera naufragare.

Una donna però gli offre come via d'uscita una missione estremamente delicata: recuperare una moneta d'oro rubata allo Stato nel 1944 e che si ritiene sia nascosta in una nave affondata al largo di Key West.



Memphis, oggi. Le peggiori paure di Cotton Malone si sono avverate.

Durante la sua prima missione ha fatto una scelta che lo ha perseguitato per i successivi diciotto anni e ora è arrivato il momento di pagare il conto.



Edito da Nord

La donna senza ricordi, di Cesca Major

Siamo nel 1952. La ferite della guerra non si sono ancora rimarginate, come quelle di Adeline, ritrovata otto anni prima dalle suore del convento in aperta campagna, ferita e sconvolta.

Da quel momento si è chiusa in un silenzio impenetrabile, come se stesse aspettando qualcuno, ma nessuno sa chi.

Grazie a un medico determinato la donna riuscirà a ricordare e a parlare, ma per ritrovare se stessa dovrà prima fare pace con il passato e tornare nel luogo dove forse qualcuno aspetta ancora lei.



Edito da tre60

Miden, di Veronica Raimo

Siamo nella comunità di Miden, una sorta di nuovo Eden dove regnano benessere e uguaglianza.

Una mattina una ragazza bussa alla porta del suo ex professore di filosofia, accusandolo di abuso sessuale.

La cosa sconvolge l'uomo, ma soprattutto la sua compagna che attende un figlio da lui.

In realtà l'ex studentessa e il docente hanno avuto una relazione in passato, ma dopo due anni lei si è resa conto di essere rimasta traumatizzata dal loro rapporto.

E nella comunità di Miden si inizia a indagare e a giudicare.



Edito da Mondadori.

Una ragazza affidabile, di Silena Santoni

Agnese, dopo anni di assenza, si trova a tornare nella natia Firenze.

Qui rivede la sorella Micaela, che a differenza sua ha preferito vivere nella precarietà sia economica che sentimentale.

Agnese invece vive nella provincia di Ancona ed è felicemente sposata con un uomo benestante, che le ha dato due splendide figlie.

Quest'ultime, in vacanza da sole, a un certo punto non sono più raggiungibili e lei finisce per preoccuparsi.

E ha ragione, dato che le ragazze sono a Bolzano, interrogate dalla Polizia, come uniche testimoni di un brutto incidente sciistico che è costato la vita a un loro amico.



Edito da Giunti Editore (dall'11 aprile)



L'altra moglie, di Kerry Fisher

Maggie è una madre single che scopre la felicità grazie a Nico, con il quale convola a nozze.

Per lei è un sogno, se non fosse per la suocera che continua a vivere nel ricordo della prima moglie di lui, Caitlin, purtroppo morta.

Un giorno Maggie trova in soffitta delle lettere scritta dalla defunta, ma a un uomo che non era suo marito.

Nel frattempo la sposina lega con Lara, moglie di Massimo, il fratello di Nico: una donna dalla vita apparentemente perfetta, ma che in realtà vive il suo matrimonio come una prigione.

Le due si renderanno conto che, per una famiglia dove le bugie sono all'ordine del giorno, la verità potrebbe rivelarsi devastante.



Edito da Nord (dal 12 aprile)

Causa di morte sconosciuta, di Tess Gerritsen

Nuovo capitolo della saga di Rizzoli & Isles, da cui è tratta l'omonima serie tv.



La detective Jane Rizzoli viene chiamata sulla scena dell'omicidio della giovane filmmaker Cassandra Coyle, trovata morta sul letto completamente vestita con un dettaglio agghiacciante.

Quale? Il killer le ha messo i suoi stessi occhi in mano.

Il medico legale Maura Isles, dopo l’autopsia scopre che è stata prima drogata con alcol e ketamina, poi soffocata.

Ma chi può essere il colpevole?



Edito da Longanesi (dal 19 aprile)

Non sparire, di Bryn Chancellor

Jess Winters ha 17 anni e, dopo il divorzio dei suoi genitori, si è trasferita con la madre nella tranquilla cittadina di Sycamore, nel nord dell’Arizona.

Per sopportare la solitudine e il dolore, la ragazzina fa delle lunghe passeggiate ma una notte scompare nel nulla senza fare più ritorno.

Diciotto anni dopo Laura Drennan, professoressa di letteratura da poco giunta in città dopo un matrimonio finito, ritrova per caso le ossa di Jess nel letto asciutto di un torrente.



Edito da Ponte alle Grazie (dal 26 aprile)