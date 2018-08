In TV è stata Elisabetta II e a Venezia sarà la più attesa sul tappeto rosso del film che apre la mostra del cinema. Claire Foy è l’attrice che tutti vogliono. L’abbiamo incontrata

Una moto sfreccia a tutta velocità sul lungofiume, nel sole. Alla guida, intuisco la silhouette di una donna magra, minuta, con un completo giacca e pantaloni neri in pelle, e gli anfibi. Sono a Stoccolma, in Svezia, sul set di Quello che non uccide, nuovo capitolo della saga Millennium tratta dai bestseller di Stieg Larsson, dal 31 ottobre nelle sale.



Quella che ho appena visto è la nuova, attesissima Lisbeth Salander, l’hacker tatuata che ha già fatto la fortuna di due attrici come Noomi Rapace e Rooney Mara, che l’hanno interpretata nei precedenti episodi della saga. Questa volta, però, nel ruolo c’è una 34enne che non ha alcun bisogno di essere lanciata. Piuttosto, di vedersi completamente diversa. Perché sotto il casco di Lisbeth c’è Claire Foy, con i suoi occhi grandi azzurro cielo, per tutti la regina Elisabetta II della serie tv The Crown, successo di Netflix.



Con la sua tiara e la sua bravura, la diva di Manchester ha conquistato pubblico e critica, vinto un Golden Globe come migliore inteprete in una serie drammatica e sedotto Hollywood tanto da essere scelta prima da Steven Soderbergh per il suo Unsane (nelle sale), poi dal regista Damien Chazelle di La La Land per il nuovo, spettacolare Il primo uomo, in cui Claire interpreterà Janet Armstrong, la prima moglie di Neil, il primo uomo, appunto, a sbarcare sulla luna.



Chazelle ci fa rivivere quello che passò nella testa dell’astronauta e in quella di sua moglie, la paura prima di vederlo partire per un’impresa che lo farà entrare nella Storia, il terrore di non vederlo tornare. Sul grande schermo Armstrong avrà volto e fascino di Ryan Gosling. Il film, in uscita in America il 18 ottobre, è stato scelto come apertura della 75a Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, il prossimo 29 agosto. E Foy è attesa sul tappeto rosso.

Quando mi ritrovo faccia a faccia con lei, fatico a riconoscerla: ha i capelli cortissimi tinti di un nero che contrasta con la carnagione chiara, un taglio asimmetrico e punk. È un look aggressivo, sottolineato da un paio di piercing e da un tatuaggio sul collo. Incute timore, invece si apre in un sorriso quasi materno (nella vita, è mamma di Ivy Rose, nata nel 2015, avuta dall’ex marito, l’attore Stephen Campbell Moore, ndr) quando dice: «Piacere di conoscerti».



Inizia spontanea quella che potrebbe essere una chiacchierata tra coetanee, in cui tuttavia mi sarà difficile smettere di pensare che ho di fronte la prova vivente che se insisti a inseguire il tuo sogno, alla fine ce la fai. Sarebbe da andare in giro per i pub inglesi, dove Foy lavorava per mantenersi fino a qualche anno fa, e raccontarlo alle cassiere e cameriere che sognano Hollywood, penso. Lei è d’accordo con me e conferma: «So di avere avuto una fortuna sfacciata, e mi godo questo bellissimo momento fino in fondo».



Come ci si sente a vedersi allo specchio senza riconoscersi?

«È bellissimo ed è ancora più divertente il fatto che non mi riconoscano gli altri per strada. Devo dire che nessuno si aspetta anche solo di vedermi in jeans, dopo aver interpretato la regina Elisabetta».



Dalla tiara di Elisabetta al casco da moto di Lisbeth: è stata una scelta, quella di allontanarsi il più possibile dal personaggio che l’ha resa famosa?

«Non ho mai pensato di rinnegare il personaggio che mi ha dato il successo e di reinventarmi a tavolino. È semmai una scelta che fai se ami il tuo mestiere: io desidero trasformarmi, vedermi sempre diversa. È rischioso? Amen, viva il rischio. Di certo non voglio annoiarmi, è la cosa che detesto di più. Adoro sfidarmi, approdare in luoghi e situazioni che non conosco: mi sento così fortunata ad avere un lavoro che me lo permette. Tante altre donne si annoiano e basta, ma devono arrivare a fine giornata lo stesso. So che cosa vuol dire, mi creda».



Per Lisbeth si è ispirata a chi l’ha interpretata prima di lei, le attrici Noomi Rapace e Rooney Mara?

«Le ho viste entrambe, ma anni fa, al cinema, come fan. Però, una volta che ti metti al centro di un personaggio, devi per forza ignorare le altre interpretazioni per dare la tua versione. Io non sono Lisbeth Salander, sono la mia versione di Lisbeth Salander».

E qual è la sua versione di Lisbeth?

«Una ragazza pura che prova a sopravvivere dopo una vita traumatica e brutale, molto sfortunata in amore. Cerca di proteggersi dal mondo e da come gli altri la guardano. È l’esempio vivente di che cosa accade quando l’infanzia di una persona non è il massimo e anche da adulti si è costretti a subire. È incastrata in un lembo di terra di nessuno in cui non è più una bambina, ma non è ancora un’adulta: il film mostra quanto sia intrappolata in se stessa, incapace di andare avanti e impossibilitata a tornare indietro».



La vorrebbe come amica?

«Certo, è una ragazza dotata d’intelligenza straordinaria e priva di pregiudizi. La cosa che apprezzo di lei, e in cui mi riconosco un po’, è che non si sforza di piacere agli altri: è così com’è, prendere o lasciare».



Si è trovata bene con un look così estremo?

«Sono sempre stata una fan delle giacche e dei pantaloni di pelle. Mi premeva che Lisbeth mantenesse, anche in moto, anche con gli anfibi, una sua femminilità, senza per questo voler essere seduttiva a tutti i costi. Per il resto ho cercato di evitare ogni cliché, perché lei non si identifica in nessun gruppo politico, umano, di genere. Non si identifica come donna o uomo, etero, gay o bisessuale. È un individuo nella sua pura essenza: la sua sessualità non ha nulla a che fare con quello che gli altri si aspettano da lei, ma solo con il suo desiderio. In questo è una femminista, anche se non si definirebbe mai come tale. Mi piacciono le persone che sfuggono ogni etichetta, le trovo più interessanti».



Con le scene d’azione come se l’è cavata?

«Non sono Tom Cruise, non mi sento un’eroina, quindi, anche se mi sono allenata molto, ho lasciato spazio alle controfigure. In fin dei conti, è solo un film: a fine giornata voglio tornare a casa dalla mia famiglia».



Oggi le donne sono sempre più protagoniste di film d’azione, anche quelli di supereroi. Che cosa ne pensa?

«È vero, stiamo prendendo più spazio. Ma credo che sia un’evoluzione naturale: ci si è stufati di vedere solo uomini protagonisti».



Questo che spunta dal collo è un pezzo del tatuaggio del dragone, marchio di fabbrica di Lisbeth?

«Sì, un dragone nuovo di zecca come non ne avete mai visti. Ci hanno messo settimane per disegnarlo e me lo “ristampano” sul corpo ogni mattina. Attraversa la schiena fino al collo, è il mio migliore amico, il mio talismano, mi sento abbracciata interamente».



Sul set fa la diva?

«Mai. Stavolta il cast è internazionale, ci siamo conosciuti sul set. Ci sono persone che vengono dalla Gran Bretagna, dalla Svezia, dalla Serbia. Abbiamo lavorato e basta, tutti insieme, al meglio possibile, da bravi europei». E ride.