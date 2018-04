Dal matrimonio di Harry e Meghan Markle alla nascita del terzo royal baby: ecco le date chiave della fitta agenda dei Windsor nel 2018

Il 2018 sarà un anno da ricordare per la famiglia reale, alle prese con due enormi eventi come la nascita del terzo royal baby di William e Kate e il matrimonio di Harry e Meghan Markle.

Ma le ricorrenze della famiglia reale non si fermano qui. Ci sono anche viaggi e manifestazioni che come ogni anno vengono calendarizzati sulle agende dei Windsor e le grandi cerimonie presiedute dalla Regina Elisabetta in persona.

Se volete sapere dove e quando potrete seguire Sua Maestà e discendenti, ecco una miniagenda con tutti i loro impegni più importanti.

L'agenda della Regina Elisabetta

Sua Maestà ha davanti una primavera piuttosto intensa.

In particolare il mese di aprile sarà particolarmente affollato, non solo per la nascita del Royal baby, ma per tutta una serie di impegni istituzionali.

La Regina ha presenziato al 100esimo anniversario della Royal Air Force il primo del mese e aperto le porte di Buckingham Palace e del Castello di Windsor ai leader del Commonwealth provenienti da più di 50 paesi per il Commonwealth Heads of Government Meeting.

Il 21, sempre di aprile, si terranno inoltre le celebrazioni per i suoi 92 anni.

A maggio dovrebbe partecipare alle nozze di Harry e Meghan, anche se non tutti sono sicuri che presenzierà (qui vi spieghiamo perché).

A novembre, l'11, si celebra il 100esimo anniversario del Giorno dell'Armistizio per la fine della Prima Guerra Mondiale, giornata importante che richiederà la sua presenza.



Il 2018 di William e Kate

Il Duca e la Duchessa di Cambridge saranno sempre più presi in un crescendo che vedrà una pausa solo per la nascita del terzo bebè.

Aprile è il mese in cui tutti saranno col fiato sospeso e i fotografi e le televisioni torneranno ad accalcarsi fuori dalla Lindo Wings del St. Mary's Hospital finché la coppia non uscirà con il terzo royal baby in braccio, che andrà a occupare il quinto posto nella linea di successione al trono.

A maggio poi il matrimonio di Harry e Meghan, che vedrà con ogni probabilità William nel ruolo di testimone (anche se Harry non gliel'ha ancora chiesto a quanto noto)

Anche George e Charlotte al lavoro

Piccole responsabilità anche per i principini.

A gennaio Charlotte ha iniziato ad andare all'asilo, esattamente all'età di due anni e mezzo, come già accaduto per il fratello George.

I royal babies avranno poi la responsabilità di fare da pagetti al matrimonio dello zio Harry, dove probabilmente porteranno le fedi.

Come di consueto parteciperanno all'annuale parata della Trooping the Colour, che si terrà a giugno e li vedrà affacciati alla balconata di Buckingham Palace

L'anno di Harry e Meghan Markle



Inutile dire che per la coppia l'evento dell'anno saranno le nozze, che si celebreranno nella Cappella del Castello di Windsor il 19 maggio (qui tutto quello che c'è da sapere sul matrimonio).



Dopo la luna di miele i neosposi partiranno per il loro primo viaggio ufficiale da marito e moglie, che dovrebbe tenersi fra maggio e luglio.

Al momento non si sa ancora quale sarà la meta anche se le ipotesi più accreditate sono Stati Uniti e Canada, due posti in cui Meghan sarebbe di casa.



A ottobre poi si terranno gli Invictus Games, evento che da sempre sta molto a cuore a Harry e che lo lega in qualche modo anche a Meghan, visto che lo scorso anno si sono tenuti a Toronto e i due ne hanno approfittato per conoscersi meglio.

La location della nuova edizione sarà l'Australia. Questo significa che se Meghan dovesse andare con lui anche l'Oceania potrebbe entrare in lizza per un eventuale tour reale.







Gli impegni del Principe Carlo e di Camilla



Anche per l'erede al trono sarà un anno movimentato.



Nel mese di aprile Carlo farà le veci della Regina all'apertura dei Commonwealth Games in Australia, cercando di tornare in tempo per la nascita del suo terzo nipote.

A maggio sarà di fianco a Harry per le nozze che si terranno nello stesso luogo in cui lui si è unito in matrimonio con Camilla.

A novembre, poi, sarà di nuovo tempo di festeggiamenti quando arriverà per Carlo il momento di spegnere le 70 candeline.

Camilla è già al lavoro per organizzare un party memorabile, come d'altronde fu quello dei 60 anni, celebrato nella residenza di Highgrove con performer del calibro di Rod Stewart. Tra gli ospiti ci saranno Judi Dench, Joanna Lumley e Rowan Atkinson.