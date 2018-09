Victoria Beckham festeggia all'after party della sua sfilata cantando e ballando Spice up Your Life in piedi con i tacchi su un divanetto: ecco il video

Victoria Beckham ha festeggiato il 10° anniversario del suo marchio di moda presso il Mark’s Club a Mayfair (Londra), insieme a modelle come Winnie Harlow e Adwoa Aboah e icone del settore come Charlotte Tilbury e Alexa Chung.

La festa è stata organizzata niente meno che dal marito David Beckham e dal direttore di British Vogue (che è sempre stato un grande sostenitore di Victoria), Edward Enninful.

Durante la festa in suo onore, la sempre riservata fashion designer sempre si è lasciata completamente andare.

Indossando una combinazione elegante di blazer e t-shirt appartenenti alla sua stessa collezione, Victoria Beckham è salita in piedi su un divano e ha iniziato a ballare e cantare una delle hit più famose delle Spice Girls Spice up your life, dando così una sua personale e nuova interpretazione dell'iconico singolo del 1997.

Insieme a lei colleghi, icone del settore fashion e tanti amici.

Non mancava ovviamente anche la famiglia. Ma a presenziare al party in onore di Victoria solo il marito David e il figlio maggiore Brooklyn.

Cruz, Romeo e Harper non sono però mancati alla sfilata, dove insieme al fratello maggiore e al papà, hanno applaudito Victoria Beckham dalla prima fila.

