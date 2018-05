Il Reputation Stadium Tour di Taylor Swift si preannuncia già un evento da record. Ecco tutte le indiscrezioni rilasciate dalla cantante riguardo i concerti, che avranno inizio in Arizzona il prossimo 8 maggio

Il Reputation Stadium Tour di Taylor Swift comincerà l'8 maggio e, come annunciato dalla cantante stessa, sarà il suo più grande tour di sempre.

In effetti si parla già di concerti da record: l'apertura del tour presso la University of Phoenix Stadium, di Glendale, Arizona, segnerà il record di affluenza di pubblico nell’impianto per un show musicale. Il record era precedentemente detenuto dagli One Direction che si esibirono nella stessa location nel 2014 registrato il numero di 56,524 spettatori.

Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia; la pop star america è pronta a (ri)conquistare il cuore di tutti i suoi fan in giro per il mondo.

Ecco dunque tutto quello che dovete sapere sull'evento più cool del momento, rivelato dalla stessa Taylor Swift.

Una promessa: no spoiler, solo qualche anticipazione.

Camila Cabello and Charlie XCX will be the opening acts on the #reputationStadiumTour

Chi aprirà prima di lei?

È stata la stessa Taylor Swift ad annunciare che agli opening acts del suo tour non ci sarà qualche cantante random ma bensì Camila Cabello e Charlie XCX, cantautrici rispettivamente cubane e britanniche , che stanno recentemente scalando tutte le classifiche entrando nei cuori dei più appassionati.

E se questo non bastasse, alcune indiscrezioni dicono che il numero preferito della cantante è proprio il primo. A quanto pare, infatti, Taylor Swift è ossessionata dall'apertura e ha anche rivelato che i suoi fan non saranno emozionalmente pronti per questo.

Cosa canterà?

Ovviamente i brani tratti dall'album Reputation faranno da padroni della serata, ma la stessa cantante ha dichiarato che anche la old Taylor farà la sua apparizione con 10 singoli dei suoi più classici archivi. Quindi se siete fan e un po' nostalgici di Our Song e You Belong With Me probabilmente non rimarrete delusi.

Sappiamo anche per certo che la Swift suonerà il piano per due specifiche canzoni, una vecchia e una che fa parte dell'ultimo disco. Lo ha rivelato la stessa cantante in un'Instagram Story.





Il palco

Il palco principale sarà di 110 piedi (all'incirca 24 metri ndr), il più lungo su cui si sia mai esibita l'artista.

Gli altri due stages, che saranno posizionati in mezzo al pubblico sono entrambi grandi quanto quello su cui Taylor si è esibita durante il suo 1989 tour.

Inoltre, il palco principale sarà attrezzato di schermi sia sulla parete che sul pavimento che riprendeà sempre le esibizioni.

2011: T-Party

2013: Club RED

2015: Loft 1989



2018: THE REP ROOM ✨

pic.twitter.com/tUoYqCLpaV — Taylor Argentina (@TSwiftARG2) 28 aprile 2018

La Rep Room per incontrare la cantante

Sì, anche questa volta ci sarà qualche fortunato che potrà incontrare la cantante alla fine del concerto.

Proprio come nei tour precedenti, dopo il concerto, Taylor Swift ha annunciato che ci sarà speciale area del backstage dedicata appositamente alla stanza in cui i fan scelti potranno rilassarsi e socializzare con lei dopo il concerto.

Mentre la sala era chiamata Red Room durante appunto il Red tour e Loft 89" durante il 1989 tour, questa volta sarà chiamata Rep Room, e sarà arredata in pieno stile Look What You Made Me Do, con tanto di pilastro a forma di serpente e il trono nel centro della sala.