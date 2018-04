Le temperature si alzano, i fiori sbocciano e l’energia cala: se vi sentite stanchi e spossati è l’effetto del cambio stagione. Ecco come ritrovare energia

Durante il cambio stagione è facile sentirsi senza forze, avere sbalzi d'umore, essere meno concentrati, avere sonnolenza e percepire più fatica quando si svolgono le attività quotidiane.

Questo avviene perché ci stiamo risvegliando dal torpore e dalla lentezza dell’inverno in cui abbiamo avuto la possibilità di coccolarci dentro la nostra casa per proteggerci dal freddo.

In inverno infatti, a causa della temperatura, siamo più lenti rispetto alle stagioni calde poichè le nostre attività seguono le ore di luce ridotte.

Nel cambio di stagione il nostro corpo ha bisogno di ri-adattarsi ai ritmi della natura e, per farlo, spende moltissime energie causando quel senso di stanchezza perenne che sentiamo.

Se volete sentirvi meglio e godere dei benefici della primavera, ecco come ritrovare più in fretta l’energia che vi serve.

Fate attenzione all’alimentazione

L’alimentazione è la benzina del vostro corpo e ciò significa che la vostra energia deriva soprattutto da quello che ingerite.

Per questo motivo è bene cominciare a modificare i pranzi invernali poiché sono tipicamente più ricchi di zuccheri e grassi.

La scelta ideale è quella di preferire cibi ricchi di acqua e vitamine, funzioneranno da disintossicante per il vostro organismo e vi aiuteranno a recuperare la giusta energia.



Umore (e tempo) ballerino

Durante il cambio stagione il tempo è ballerino: un giorno piove, l’altro c’è il sole, poi ritorna la pioggia.

Insomma l’alta instabilità del meteo può riflettersi sulla nostra mente e sul corpo che devono riadattarsi al clima quotidianamente.

Questo continuo cambiamento può scatenare momenti di up e down dell'umore. Prendetela come un’occasione per approfondire queste emozioni, pensate a cosa vogliono dirvi, fatevi delle domande e riscoprite lati nascosti della vostra personalità.

Seguire il flusso del tempo

Il cambio di stagione comporta anche l’ora legale. Cosa sarà mai un’ora di luce in più?

In realtà questa ora in più ha il potere di scombussolarci, quindi è necessario seguire i nuovi ritmi e darsi il tempo di riorganizzare le attività.

Prendetevi del tempo per capire come fare, seguite la luce senza aggiungere per forza nuove attività ma vedendola come un’occasione per svolgere con più calma quelle quotidiane.



Dormire le giuste ore

La qualità e la quantità del sonno sono importantissime per la nostra energia.

L’ideale sarebbe dormire circa 7/8 ore a notte, se fate fatica ad addormentarvi potreste provare a rilassare la muscolatura con tre respiri profondi.

Chiudete gli occhi e concentratevi sul movimento della vostra pancia che si gonfia e si sgonfia come un palloncino.

In questo modo riuscirete a riposare bene e il giorno dopo vi sveglierete con la giusta carica di energia.