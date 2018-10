Il principe Harry durante il royal tour australiano ammette di avere una preferenza sul sesso del bambino: incrocia le dita per avere una figlia femmina

Appena Kensington Palace ha rivelato la notizia che Harry e Meghan avranno un bambino nella primavera del 2019, ci siamo tutti innamorati un pochino di più di questa royal couple, che ha tutti i requisiti perfetti per un per sempre felici e contenti.

Come c'era da aspettarsi, i fan di tutto il mondo si sono interrogati su titoli, potenziali nomi e, naturalmente, sul genere del prossimo royal baby.

Il sesso del bambino è ancora sconosciuto e potrebbe essere ancora così per qualche tempo, ma ciò non ha impedito ai sostenitori di condividere con Harry e Meghan le loro speranze durante il tour della coppia in Australia.

E il principe Harry si è lasciato sfuggire qualche commento che svelerebbe le sue preferenze.

**Harry e Meghan parlano di possibili nomi per il loro royal baby**



I hope it's a girl

Durante un evento odierno nella mattinata australiana, durante il passaggio del duca del Sussex, una fan ha urlato al principe: «I hope it's a girl» (Spero sia una bambina).

Per via dal trambusto del momento il principe Harry non aveva sentito bene e ha risposto: «Cosa?».

Dopo che la signora ha quindi ripetuto la speranza di vedere una figlia per la coppia, Harry ha risposto: «So I do» (Anche io!).

Questa è la prima volta che Harry e Meghan parlano del sesso del nascituro, oltre a quella volta in cui il principe aveva scherzato sul fatto che "Harriet" sarebbe un grande nome per una figlia.

È possibile che Harry stia dando indizi riguardo l'arrivo di una figlia? Magari sì, anche se è più probabile che lui e Meghan stiano ancora aspettando di conoscere sesso del royal baby.

Ad ogni modo, sembra proprio che Harry stia incrociando le dita per avere una bambina.

Un royal tour da favola

Che sia maschio o femmina, nel frattempo ci godiamo momenti indimenticabili di Harry e Meghan durante la gravidanza dell'ex attrice di Suits. A partire dal loro debutto ufficiale come coppia ai Giochi Invictus nel 2017, al loro matrimonio da favola nel maggio di quest'anno, e ora la notizia di un royal baby.

E come c'era da aspettarsi, la coppia non ha deluso.

La notizia dell'arrivo di un piccolo nella casa dei duchi di Sussex è stata data solo una settimana fa e da quel momento abbiamo già avuto così tanti momenti di #couplegoals che ne siamo rimasti emotivamente travoli.

Da Meghan Markle che esce per la prima volta dopo l'annuncio della gravidanza in un abito bianco aderente Karen Gee a mostra il suo piccolo e grazioso pancino durante il suo primo impegno ufficiale nei 16 giorni del royal tour, passando per il primo regalo ricevuto dai futuri genitori, fino al principe Harry che orgoglioso presenta sua moglie Meghan al popolo dell'Australia durante il suo discorso sulla Cerimonia di Apertura dei Giochi Invictus 2018.

**Meghan parla per la prima volta della gravidanza (e riceve il primo regalo per il royal baby)**