Se fate fatica ad alzarvi dal letto, avete sempre sonno e i vostri occhi si chiudono plurime volte al giorno, siete nel pieno del mal di primavera: ecco perché succede

I sintomi parlano chiaro: stanchezza cronica, debolezza, pressione bassa, inappetenza (o ingordigia), fatica ad alzarvi dal letto la mattina, disattenzione, pigrizia e svogliatezza.

Tutti questi sintomi fanno parte del mal di primavera che state vivendo e che vi porta una spiacevole astenia quotidiana.

Il risultato? L’unica attività che vi sembrerà vagamente accettabile è guardare serie tv tutto il giorno.

Ecco perché in primavera abbiamo sempre sonno.

(Continua sotto la foto)

Il lavoro degli ormoni

Il nostro corpo sta vivendo un momento di lavoro intensivo.

A causa delle ore di luce in più e delle temperature che si alzano, gli ormoni aumentano la loro produzione e portano l’organismo a fare molto più lavoro.

Concedete del tempo al vostro corpo per riorganizzare il proprio funzionamento e anche la stanchezza se ne andrà.



Il calo energetico

Più ore di luce indicano che serve più energia per le diverse attività della giornata.

L’organismo deve avere più attenzione e più concentrazione per stare sveglio e agire per tutto quel tempo in più, così quello che ci torna indietro è la sensazione di stanchezza che ci rallenta e stimola la sonnolenza.

Lo stress

Tutti questi sintomi alzano il nostro livello di stress.

Questo fattore aumenta anche a causa dei sintomi fisici del mal di primavera e il fattore stress finisce per alimentare questo circolo vizioso.

Prima regola per migliorare il livello di stanchezza è cercare di abbassare il livello di stress ritagliandovi piccoli momenti per voi nell’arco della giornata.

L’eliminazione delle tossine

In primavera il nostro organismo svolge un lavoro di disintossicazione dall’inverno.

Durante la stagione più fredda si sono accumulati cibi più calorici che, mixati alla minore attività sportiva, hanno riempito di tossine il nostro organismo.

Siete stanchi perché è arrivato il momento delle pulizie di primavera e il nostro corpo deve passare dalla fase detox, prima di esplodere di energia.