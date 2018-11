Meghan Markle è rimasta separata dal resto della Royal Family durante le celebrazioni del Giorno della Memoria. Ecco spiegato perché

Domenica, durante la Giornata della Memoria, Meghan e Kate hanno preso parte con tutta la Royal Family alle celebrazioni che segnavano il centesimo anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale.

Al mattino, entrambe le duchesse sono state fotografate in diverse occasioni, mentre i loro mariti Prince Harry e Prince William hanno deposto le ghirlande in onore dei caduti.

Ma c'è stato un momento in cui Meghan Markle non era in piedi a fianco degli altri membri della famiglia reale; sembrava anzi in disparte rispetto a Kate, Camilla e la Regina.

Perché?

(Continua sotto la foto)





Questioni di spazio

Dato che i balconi di ogni finestra dal quale si affacciano i reali sono piccoli, è quasi impossibile che ci stiano insieme più di tre o quattro persone.

La prima vera ragione è dunque legata a una pura e semplice questione di metratura.

E sebbene per Meghan non è stato possibile unirsi ai suoi familiari, le è stata assegnata una posizione molto importante: durante la cerimonia è infatti stata con la moglie del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier Elke Budenbender.

L'ordine gerarchico

Durante gli eventi ufficiali, la Royal Family si organizza anche secondo un ordine gerarchico.

Ad esempio, quando Meghan ha fatto il suo debutto ufficiale Trooping the Colour a giugno, non era davanti e al centro del balcone del palazzo, e invece era in piedi dietro a Kate e al principe William.

Questo semplicemente perché William, essendo più grande di Harry, viene prima.

In questa occasione, non avendo il principe Filippo, marito della Regina, partecipato a nessuna delle festività di questo evento, ha liberato un posto.

Se ci fosse stato, sarebbe stato al fianco della Regina sul suo balcone, se l'avesse fatto, proprio come l'anno scorso.

Ma la sua assenza ha fatto sì che Kate, come moglie e madre di un futuro re, sia stata invitata al fianco della Regina