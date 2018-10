Meghan Markle, Duchessa del Sussex, è apparsa nel documentario dedicato alla Regina Elisabetta II (dal titolo Queen of the World) raccontando di come il suo abito da sposa renda omaggio al Commonwealth.

Ma quello che ci ha affascinato non è stato l'abito da sposa, e neanche il documentario in sé, quanto l'accento molto british con cui Meghan Markle parlava ai microfoni.

Poche parole ma che hanno già mandato in tilt il mondo del web.

La Duchessa, davanti al suo abito da sposa con la stilista di Givenchy, ha infatti detto:

«Oh my goodness, it's amazing, isn't it? The work that they did here is just so beautiful». (Oh mio Dio, è fantastico, non è vero? Il lavoro che hanno fatto con questo vestito è semplicemente stupendo).

(Continua sotto il video).

Le risposte del web

In risposta alla clip, alcuni utenti di Twitter credono che Meghan, che ormai sarà fissa a Londra per un po' di tempo, stia "perdendo" il suo accento americano.

Le reazioni dei social media alla voce di Meghan nel documentario sono tra le più diverse:

"Meghan sta cambiando accento per Harry. Adoro questa donna", "Meghan con un accento inglese e non americano è la migliore".





Perché Meghan ha cambiato accento?

Meghan potrebbe cambiare il suo accento per adattarsi meglio alla famiglia reale e far parte ancora di più di quel gruppo.

Pamela Vanderway, esperta dialet coach, ha detto al Guardian:

«È assolutamente normale che un essere umano prenda l'accento delle persone intorno a sè quando vuole appartenere a quel gruppo.

Gli accenti sono uno dei modi in cui gli esseri umani si identificano come membri di un gruppo».

Nella situazione di Meghan, lei rappresenta la famiglia reale, quindi è sia parte che simbolo dell'Inghilterra.