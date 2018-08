Per Lindsay Lohan le donne che hanno parlato dopo anni appaiono deboli: ecco cosa ha detto in un'intervista



Lindsay Lohan contro MeToo. L’attrice ha rilasciato una lunga intervista a The Times in cui parla a tutto tondo della sua nuova vita e delle scelte che l’hanno portata a rinascere e trovare serenità.



Tra una chiacchiera e l’altra, però, Lilo ha trovato anche il tempo di esprimere la sua opinione riguardo il movimento di donne che hanno subito abusi e molestie e che si sono decise a parlare dopo anni.



L’ex stellina della Disney non condivide i tempi e i modi che hanno portato allo scoperto certe nefandezze, perché secondo lei distolgono l’attenzione dalla malefatta.



Ecco cosa ha detto in proposito.



L’esperienza nel cinema di Lindsay Lohan



Lilo vive nel mondo dello spettacolo da decenni. È stata una bambina prodigio di Hollywood, a 12 anni veniva paragonata già a Jodie Foster.

Per questo il giornalista ha voluto chiederle se anche a lei erano capitate attenzioni indesiderate.



«Non posso parlare di qualcosa che non ho vissuto, giusto?», ha risposto la star, facendo intendere di non aver avuto nessun tipo di esperienza negativa.



Cosa pensa Lindsay Lohan di MeToo



L’attrice si definisce una sostenitrice delle donne, anche se ammette di non sopportare quelle alla continua ricerca di attenzioni.

Ed è questo che secondo lei è accaduto lo scorso anno, quando diverse sue colleghe hanno raccontato degli abusi subiti.



Ma Lilo è irremovibile: «Se succede in quel momento, ne parli in quel momento.

Fai qualcosa di grande e vero se vai a denunciare alla polizia.

Mi odio davvero per quello che sto per dire, ma credo che parlare adesso di queste cose faccia sembrare queste donne deboli, quando invece non lo sono.



Ci sono tutte queste ragazze che saltano fuori, che non sanno neanche chi sono e lo fanno per avere attenzione.

Questo sta distraendo tutti dal fatto che certe cose siano accadute».



La nuova vita da imprenditrice di Lilo



L’ex stella della Disney ormai è lontana da Hollywood. Da qualche tempo si è trasferita in Grecia, a Mykonos, dove gestisce la sua Lohan Beach House.

La scelta di investire in quel luogo è arrivata dopo la rottura con l’ex fidanzato Egor Tarabasov, milionario russo con cui Lindsay aveva avuto diversi scontri anche fisici.



«Ho avuto una lite con il mio ex su questa stessa spiaggia. Cosa ho fatto? Niente. Me la sono comprata. La miglior vendetta è il successo».



Proprio nel suo locale sarà ambientato il nuovo show di Mtv che la vedrà protagonista.