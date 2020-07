Dal bagno al pianoforte, o a casa da mammà: ecco dove le star mettono in mostra (o meno) l'Oscar una volta che l'hanno vinto e portato a casa.

Vincere un Oscar è il sogno di chiunque lavori nel cinema.

Ma una volta ottenuto l'ambito riconoscimento, che fine fa la statuetta?

Siamo andati ritrovare tutte le dichiarazioni che le star hanno rilasciato in merito, per scoprire dove gli attori tengono il Premio Oscar.

(Continua sotto la foto)

Kate Winslet, in bagno

Per non dover più rispondere alle domande degli ospiti che una volta entrata in casa le chiedevano dove fosse la statuetta di miglior attrice vinta nel 2009, Kate ha deciso di metterlo in bagno, dietro al gabinetto:

«Tutti continuavano a chiedermelo e voler fare la scenetta di tenerlo in mano e fingere di vincerlo. Così ho pensato che se lo avessi messo in bagno avrei potuto evitare tutta la pantomima».

Lupita Nyong’o, su una mensola apposta

La star, vincitrice della statuetta di migliore attrice non protagonista nel 2014 per la sua interpretazione in 12 anni schiavo, ha confessato di tenerlo nel modo più classico:

«È semplicemente messo su una mensola tutta sua», aggiungendo che lo lascia tenere agli ospiti ogni volta che glielo chiedono.

Catherine Zeta-Jones, nella casa al mare

«È nella nostra casa alle Bermuda», ha rivelato l'attrice, vincitrice della statuetta nel 2002 come Best Supporting Actress in Chicago.

«Immaginavo che non ci sarebbero stati molti Oscar che avrebbero vissuto lì. E ovviamente tutti quelli che vengono a trovarci vogliono farsi una foto con lui».

Tom Hanks, sulla mensola dei trofei

«Dove li tengo? Sono nella mensola dei trofei di famiglia, insieme a quelli di calcio», ha raccontato l'attore parlando dei suoi due Oscar, entrambi vinti come miglior protagonista, nel 1993 e nel 1994 rispettivamente per Philadelphia e Forrest Gump.

«Credo ci sia anche la statuetta di Migliore mamma del mondo su quella mensola», ha aggiunto.

Alicia Vikander, da un'amica

«Non l'ho più visto da quella notte!», ha confessato l'attrice, che ha vinto il premio di miglior protagonista nel 2016 per The Danish Girl.

«Mi sono trasferita recentemente e sono stata via per lavoro per un sacco di tempo, così l'ho dato a una mia amica di Los Angeles.

Per fortuna sua figlia mi manda continuamente foto che mi dimostrano che sta bene e si prende cura di lui. Adoro i suoi update».

Jennifer Lawrence, a casa dei genitori

Dopo aver vinto il premio come migliore attrice protagonista per Il lato positivo nel 2013, la star ha messo al sicuro la statuetta portandola a casa dei suoi genitori in Kentucky, che l'hanno posizionata in bella vista sul pianoforte del soggiorno.

Jamie Foxx, dall'agente

«È il mio manager che tiene l'Oscar per me. Lo conserva nella sua vetrina, c'è troppo casino a casa mia», ha raccontato il fidanzato di Katie Holmes, che ha vinto la statuetta nel 2004 come migliore attore per la sua interpretazione in Ray.

Reese Witherspoon, in salotto

La star, che ha vinto l'Oscar come migliore attrice nel 2005 per Quando l'amore brucia l'anima, ha dichiarato di aver valutato l'ipotesi di trasformare la sua statuetta in un omino per bussare alla porta o in una collana.

Per fortuna poi ha optato per una soluzione più tradizionale: «Nessuna delle due alternative era troppo pratica, così l'ho semplicemente messo in salotto».

Emma Stone, dalla mamma

Quando le è stato chiesto dove conservasse la sua statuetta la star ha raccontato di averlo affidato alla persona più importante per lei per custodirlo: «Lo tiene mia mamma».

Non solo. Dopo aver vinto l'Oscar nel 2017 per La La Land, ha ricevuto in regalo inaspettato da Jimmy Kimmel:

«Mi ha mandato delle mini mutande di gomma, così lui ora indossa biancheria bianco ottico. Jimmy l'ha spiegata dicendo che così avrebbe portato un po' di decenza in casa mia».

Gwyneth Paltrow, nascosto

«Lo tengo nel retro della libreria che ho in camera da letto, perché mi mette a disagio», ha confessato la star, che ha vinto l'Oscar come migliore attrice nel 1999 per Shakespear in Love.

«Per settimane dopo averlo vinto l'ho tenuto in un magazzino, non l'ho messo neanche su una mensola perché mi manda fuori di testa.

Per qualche ragione non sono in grado di sentirmi tranquilla se lo vedo. Mi sento in imbarazzo e mi rievoca emozioni traumatiche.

È associato a un periodo non bello della mia vita».

Natalie Portman, non lo sa



«Non so dov'è», ha dichiarato la star, che vinto l'Oscar nel 2011 per Black Swan.

«Credo sia in un luogo sicuro, ma non ricordo», ha detto, aggiungendo che cerca di evitare di puntare l'attenzione su falsi idoli per non dare un messaggio sbagliato a suo figlio.