Quando si tratta di travestimenti, attori e personaggi famosi sono dei veri professionisti: ecco i costumi di Halloween delle star più belli dell'anno

Per il mondo di Hollywood, la festa migliore che ci sia è senza dubbio Halloween.

Perché? Perché le celebrities amano andare all in con i loro costumi, approfittando dell'occasione per vestirsi nei modi più assurdi e improbabili di sempre.

Ad Halloween il mondo dello star system ama mettere in atto sforzi encomiabili, e ogni 31 ottobre il gioco si fa più difficile: modelle, attrici e cantanti si sfidano silenziosamente per il costume migliore dell'anno.

E la gara è tutta da godere.

Chi altro effettivamente potrebbe presentarsi con maschere da mostri, denti da vampiro e sangue finto su tutto il volto e comunque sembrare perfette per conquistare il red carpet?

Qui abbiamo raccolto i migliori costumi di Halloween delle celebrities per questo 31 ottobre 2018.



Lily-Rose Depp

Sara Sampaio

Kendall Jenner

Kaia Gerber

Harry Styles

Rita Ora

Alexa Chung

Paris Hilton

Randy Gerber, Cindy Crawford, George Clooney

John Legend