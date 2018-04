Mostre, concerti e attività all'aria aperta: ecco tutto quello che vi serve sapere per decidere cosa fare a Milano questo weekend

Il primo weekend d'aprile a Milano è ricco di iniziative finalmente all'aria aperta.

Si parte con la Maratona, che coinvolgerà tutta la città, oltre che con la gara e la staffetta anche con workshop e giochi.

E poi cinema, musica, arte e food, tra rappresentazioni, concerti e festival dedicati al cibo da strada.

E per i più romantici arriva pure l'infiorata di primavera galleggiante.

Ecco tutti gli appuntamenti da segnare in agenda.

Milano Marathon

Torna domenica 8 aprile la maratona di Milano, firmata ancora una volta da EA/ Emporio Armani.

Novità di quest'edizione il percorso, con partenza da Corso Venezia alle 9, e con più rettilinei, che passerà per tutta la città arrivando fino al parco di Trenno per poi ritornare verso corso Venezia dove sarà posizionato il traguardo.

Tre le formule di partecipazione: la maratona vera e propria (42 km e 195 metri); l’Europ Assistance Relay, la staffetta a squadre in 4 frazioni da 8 a 12 km per ogni componente, con fine benefico; la Milano School Marathon, mini-corsa non competitiva di 2 km per gli studenti delle elementari e medie e i loro accompagnatori che si terrà un giorno prima.

Infiorata 2018

Inaugura questo weekend l'edizione 2018 della Primavera ai Bagni Misteriosi.

E cosa meglio dei fiori per celebrare l'evento?

Così, sabato 7 aprile i visitatori potranno partecipare alla creazione dei tableaux de fleurs sulla piattaforma della piscina partendo dallo “spetalamento” (il momento in cui i fiori vengono privati dal gambo), alla posa dei petali per la composizione.

Hop Hop Street Food

Dal 6 all'8 aprile arriva a Corsico la manifestazione dedicata al cibo di strada.

Tantissime le cucine itineranti che aspettano i visitatori, con proposte culinarie da ogni parte d'Italia e del mondo, accompagnate da birre artigianali e musica.



L'iniziativa, che si terrà anche in caso di pioggia, seguirà l'orario continuato, dalle 10,30 alle 24.



L'ingresso è gratuito.







Time to Art



Swatch ripercorre 35 anni di amore per l’arte. Per celebrare l’anniversario della sua fondazione, avvenuta nel 1983, l’azienda svizzera di orologi ha infatti organizzato una retrospettiva che si potrà ammirare all’interno del quadrilatero della moda fino al 13 aprile.

Via Montenapoleone sarà la location per una passeggiata all’insegna dell’ispirazione artistica. Proprio qui si trova il primo negozio Swatch aperto in Italia.

Per questo motivo, nello store, sarà in vendita il modello disegnato in edizione limitata (solo 3.535 pezzi a livello mondiale) dal pittore Ugo Nespolo per i 35 anni, oltre ad alcuni altri celebri modelli realizzati da artisti come Alessandro Mendini, Jain e Paola Navone e a uno speciale set Swatch x you dedicato alla città di Milano in 100 pezzi limitati.

Inoltre, sempre lungo la via, sono state allestite due teche personalizzate dagli artisti Stefano Ogliari Badessi, che ha creato l’installazione Space and time, e Xepo W.S., che ha allestito uno studio fotografico temporaneo.

Infine, all’interno del cortile della Montenapoleone vip lounge, accanto al flagship store del brand, si trovano esposti esposti 24 maxi Swatch personalizzati da ventitré giovani studenti di design dello IED di Milano e dal loro docente Massimo Giacon, che negli anni ha già disegnato alcuni modelli del marchio.

Milano White Spirits



Sabato 7 e domenica 8 l'Hotel Marriott di via Washington ospita la nuova edizione della manifestazione dedicata ai distillati bianchi e aperta agli addetti ai lavori e agli appassionati.

Appuntamento sabato dalle 14 alle 24 e domenica dalle 15 alle 21, per gustare le oltre duemila etichette provenienti da ogni parte del mondo.

L'ingresso è gratuito previa registrazione sul sito. Gli assaggi, invece sono a pagamento.

Milano da scoprire



È stato restituito ai milanesi solo da poche settimane il Campanile dei sospiri, la torre campanaria che vanta oltre mille anni di storia e che ha riaperto le sue porte.



Tutti i weekend sarà possibile salire sul campanile attraverso i 175 scalini che portano in cima, oltrepassati i quali si potrà assistere alla vista della città dall'alto dei suoi 30 metri che svettano tra via Molino delle Armi e via Santa Sofia.



Le visite guidate sono a cura del Gruppo MilanoCard e si terranno il fine settimana dalle 15 alle 20, con cadenza di 30 minuti.

È obbligatoria la prenotazione.







Nuova mostra alla Fondazione Prada



Si intitola Torbjørn Rødland: The Touch That Made You l'esposizione appena inaugurata alla Fondazione Prada e visitabile fino al 20 agosto.

A cura di Hans Ulrich Obrist e Amira Gad, e inizialmente ideata da Serpentine Galleries a Londra, la mostra raccoglie oltre 40 opere fotografiche e tre video realizzati tra il 1999 e il 2016 dall’artista norvegese Torbjørn Rødland.

Il tema centrale dell'opera del fotografo è il contrasto: tra materiali, tra condizioni fisiche o tra aspetti esteriori, che porta lo spettatore a provare emozioni ambivalenti, di attrazione e al tempo stesso repulsione.







Lierac Fitness



Prosegue il programma di allenamento dedicato all'universo femminile in vista della corsa Lierac Beauty Run di giugno.



Il nuovo appuntamento per tutte le donne che vogliano rimanere in forma e divertirsi è per sabato 7 aprile all'Hard Candy Fitness, dove si terrà il corso di HCF Power Stretch, che ha l’obiettivo di aumentare le qualità di forza, flessibilità ed equilibrio.



Si tratta di una sequenza di movimenti con cui si tendono ed allungano i muscoli e le strutture connettivali per migliorare la funzionalità del corpo.



L'appuntamento è suddiviso per fasce orarie di mezz’ora (10:00 – 10:30 – 11:00).





Concerti del weekend

Sarà un fine settimana all'insegna della musica, che accompagnerà tutti gli eventi in giro per la città, ma che sarà protagonista anche nei templi a lei dedicati.

Al Teatro degli Arcimboldi, domenica 8 aprile, arriverà Norah Jones, la cantante vincitrice di nove Grammy Awards che ha scelto Milano per chiudere il suo tour Day Breaks.

Sabato 7, invece, al Mediolanum Forum toccherà agli irriducibili Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, che porteranno in scena il successo di Sanremo, Il segreto del tempo, e i brani dell'album Insieme.

Cinegustologia

Domenica 8 aprile alle 10,30 l'Anteo Palazzo del Cinema ospita l'appuntamento che unisce cinema e gusto, come dice il titolo dell'iniziativa.

In programma la proiezione del film Il filo nascosto, preceduta da un’introduzione a cura di Marco Lombardi.

Al termine degustazione composta da insalata russa fresca, crostino burro e Alice Vaticano, accompagnati da un bicchiere di Cuvée di Valdobbiadene Valdo e dibattito insieme a Marco Lombardi nel foyer.

Il costo, comprensivo di spettacolo e degustazione, è di 12 euro.



Carlo Pignatelli - “Storia di un sogno”

In occasione della fiera dedicata al mondo bridal "Sì SposaItalia", Carlo Pignatelli, brand italiano tra i più amati del settore, apre al pubblico "Storia di un sogno", mostra che celebra i suoi 50 anni di storia.



Mezzo secolo di creazioni couture da cerimonia che raccontano la storia del designer dai suoi esordi a Torino nel 1968 a oggi, attraverso preziosi materiali d'archivio, immagini di backstage, scatti di grandi fotografi internazionali (come la foto di Michael Comte che vedete).



Per dettagli: “Storia di un sogno” dal 6 al 09 aprile 2018 - Sì Sposaitalia Collezioni FieraMilanoCity, via Colleoni Gate 4