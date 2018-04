Street food, concerti, feste e mercatini: ecco tutti gli appuntamenti per decidere cosa fare a Milano nel weekend del Salone (e Fuorisalone) del Mobile

A Milano questo weekend la parola chiave è solo una: Fuorisalone.

In tutta la città non esiste evento che non si leghi in qualche modo alla Design Week, anche solo per approfittare del sempre crescente numero di persone che arrivano nel capoluogo per il Salone del Mobile e soprattutto per i suoi eventi collaterali.

Si va dai mercatini ai dj set, dallo street food alle degustazioni, che invadono ogni quartiere e distretto.

Ma oltre il Salone c'è di più e quindi ecco anche qualche spettacolo e iniziativa per chi del design non ne vuole proprio sapere o addirittura vuole fuggire, fosse solo per una notte, dal delirio cittadino.

(Continua sotto la foto)



Triennale Design Week Closing Event

Domenica 22 la Triennale come di consueto apre le sue porte per dare il saluto finale alla settimana del design con un grande party che accontenta tutti, sia chi non vuole fare le ore piccole prevedendo il ritorno al lavoro lunedì, sia per chi vuole continuare a festeggiare tutta la notte.

Dalle 17 alle 22, nel giardino del museo, si terrà la serata a cura di Le Cannibale, con selezioni di disco, house ed elettronica di Uabos, Bottin e Franz Scala.

Ingresso libero.



Street food in ogni dove

Non c'è weekend in cui non venga organizzato un festival per gli amanti del cibo di strada. A maggior ragione durante il Fuorisalone. Ogni angolo della città avrà il suo spazio dedicato ai food lovers.

Si comincia da zona Lambrate: al Ventura Garden arriva la prima edizione della Just StrEat Week.

Tutti i giorni dalle 18 i visitatori potranno ordinare direttamente dall'app le pietanze di uno dei 10 diversi food truck evitando code e pagando direttamente con lo smartphone.

A ogni furgone sarà infatti disponibile una priority lane dedicata per ritirare il proprio ordine e goderselo nei circa 750 metri quadri di giardino o di corsa verso il prossimo appuntamento.

Ogni giorno, poi, fino a domenica 22, è previsto un calendario di serate e appuntamenti musicali.

In pieno Brera Design District, nel cortile del liceo classico Parini fino a domenica 22, dalle 10 alle 24, è in corso Streeteat, in cui oltre ai furgoncini vengono proposti anche show cooking e incursioni poetiche.

Anche in questo caso l'ingresso è libero.

Zona Santambrogio nel giardino dell'Headquarter ospita la nuova edizione di Eat-Urban Food Truck Festival, proponendo le specialità orientali di Asian Crossover o le prelibatezze di Mystic Burger, La Polpetteria, El Panchito.



Concerti

Se del design non ne potete più, ma non volete rinunciare alla musica, questo weekend sono due gli appuntamenti da non perdere.



Venerdì 20 FatBoy Slim arriva al Fabrique per ripercorrere i suoi più grandi successi, a cominciare da You've Come A Long Way, Baby, album uscito in ristampa il 16 marzo, che quest'anno ha compiuto vent'anni.

Domenica 22 si cambia registro perché al Mediolanum Forum di Assago tornano gli Editors.

La band indie rock di Stafford celebra a Milano la sua unica tappa italiana, portando in scena i brani di In Dream, oltre ai successi che li hanno resi famosi fin dai tempi di The Black Room, che li ha fatti conoscere al grande pubblico e partecipare ai festival più importanti del mondo, Coachella compreso.

Fuoribalcone

Per continuare a festeggiare fino all'ultimo secondo di questa design week, fino al 22 aprile Staffish e Comehome hanno organizzato la quarta edizione della manifestazione che porta la musica e i party nelle case più belle dei distretti del Fuorisalone.

Alcuni membri della community apriranno le loro porte ad artisti, musicisti e designer emergenti per ospitare performance, esibizioni e spettacoli a un numero limitato di persone.

«Un’occasione conviviale ed intima, come quella del salotto di una casa, un’esperienza sensoriale tra esposizioni artistiche, musica live e djset. Un percorso itinerante alla riscoperta del piacere dell’incontro», scrivono gli organizzatori.

Le location vanno da via Corsico, sui Navigli, al Distretto di Isola e rimarranno segrete fino all'ultimo.

Per conoscerle bisogna accreditarsi alla piattaforma e aspettare fino a poche ore prima dell'evento.



Design Circus



In occasione del Salone del Mobile torna per la sua undicesima edizione Design Circus, questa volta ospitato nella location di SpazioDono, in zona Lambrate.



Nel corso della manifestazione artisti e designer presenteranno le loro creazioni, affiancati da una serie di gadget tecnologici che mostreranno come e quanto sia semplice gestire una Smart Home e far dialogare in tutta sicurezza i vari elettrodomestici.



I bambini, poi, potranno provare una macchina a pedali e una balance bike realizzate in 3Dprinting e girovagare per il distretto.





Bro'z

Approfitta della Design Week per aprire al pubblico e farsi conoscere dagli avventori sempre più internazionali anche il Bubble Tea Store di via Torino, nato dall’iniziativa di un gruppo di amici, professionisti e imprenditori milanesi.

Si tratta di una bevanda che ha origine a Taiwan negli anni Ottanta e che ora è tornata in voga per le sue doti estetiche, oltre che per il gusto. È composto da tè, latte (oppure un mix di entrambi) e uno sciroppo (di frutta o alla crema).

Dulcis in fundo (nel verso senso della parola), sul fondo si trovano delle palline gommose di tapioca cotta o di frutta.



In occasione del Salone del Mobile, Bro’z dedicherà i suoi Special Tea a tre designer famosi: Franco Albini, Alessandro Mendini e Philippe Starck.



Qui vi abbiamo raccontato tutto quello che c'è da sapere sul BUBBLE TEA.



Bro'z, via San Maurilio 4, angolo via Torino.



Shen Yun



Anche quest'anno tocca al Teatro degli Arcimboldi ospitare, sabato 21 e domenica 22 (alle 20,30), lo show che da 12 anni si adopera per diffondere e far conoscere e apprezzare la cultura tradizionale cinese e il suo patrimonio di tradizioni, canti, danze e leggende che il comunismo di Mao ha rischiato di far scomparire.



Uno spettacolo che arricchirà occhi, orecchie e mente.

In replica domenica anche alle 15,30.







Snitch Design Market

Torna al The Room l'evento mercato in cui si fondono food, moda, musica e ovviamente design.

Artisti emergenti italiani e internazionali proporranno le loro opere ai visitatori, che potranno dilettarsi anche tra cibo, cocktail e oggetti da acquistare.

La sera si balla a ritmo di dj set, mentre domenica si potrà anche fare un brunch tra shopping e installazioni.

Cioccolatini componibili in degustazione

In occasione della Design Week torna a Milano Shockino, la pralina componibile che vanta la Menzione d'onore al Compasso d'Oro Internazionale.



Sarà possibile degustarla in tutti i suoi mix e acquistare le varie confezioni nel cuore del quartiere Nolo presso HUG, community di rigenerazione urbana che che ha sede nella corte di un’antica fabbrica di cioccolato.



In particolare, sabato 21 aprile, dalle ore 20.30 alle 23, i designer ideatori del prodotto si cimenteranno in uno Shockino Time rivolto ai curiosi e agli appassionati, per far comporre la pralina personalizzata scegliendo tra i 18 gusti disponibili e i 216 mix possibili.



Absolut Nights (fuoriporta)

Se volete fuggire, anche solo per una notte, dal popolo del design, ma non volete rinunciare ai party e alla musica, fate tappa a Genova.

Venerdì 20 toccherà al Teatro Carlo Felice trasformarsi in una discoteca per Absolut Nights, che per questa serata ha coinvolto Dj Nigga Fox, acclamato artista internazionale, per la prima volta nella città della lanterna.

L'evento è gratuito, a partire dalle 22, previa iscrizione su Eventbrite.