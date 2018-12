Le feste si avvicinano e voi vi trasformate nel Grinch. Ecco come sopravvivere al Natale se l'atmosfera natalizia vi mette ansia (o tristezza)

Ci siamo.

Come ogni anno abbiamo due schieramenti: chi ha iniziato a cantare Jingle Bell dai primi di novembre e chi rifiuta ogni possibile riferimento al Natale, almeno fin quando potrà.

Per chi è infastidito dallo spirito del Natale è decisamente un momento difficile: mentre le città sprizzano lucine da tutti gli angoli lo spirito del Grinch si fa strada dentro di voi.

Vi diamo dei suggerimenti per prepararsi alle feste se odiate il Natale.

Perché si odia il Natale

Chi odia il Natale si interroga spesso sui motivi che portano ad avere questo sentimento.

Ci si sente soli e diversi in un mare di stelline luccicanti, nessuno sembra comprendere questo stato d’animo.

Il periodo natalizio racchiude molti significati, primo tra tutti il modo in cui è stato vissuto dalla famiglia d’origine.

Chiedetevi cosa vi è stato trasmesso di questo periodo: gioia o fatica?

Guardate in faccia la realtà

Arrendervi è la prima cosa che dovete fare.

Inutile combattere qualcosa che non potrete evitare in nessun modo.

Se continuerete a opporvi, l’unico risultato sarà quello di sentirvi sempre più infastiditi.

È solo un periodo dell’anno che come è arrivato, passerà.

I regali, i parenti, la gioia

Ecco cosa vi crea più turbamento: le forzature.

Dovete essere felici per forza, fare i regali obbligati, vi vedete già a rispondere alle domande dei parenti che vi chiedono del fidanzato o quando arrivano figli.

Dovete sapere che siete liberi di scegliere.

Potete non essere felici per forza, potete fare regali economici e non rispondere a nessuna domanda, il cibo sulla tavola e una buona dose di ironia vi salveranno.

La sindrome del Grinch

Potete arrabbiarvi o essere tristi, è un vostro diritto e avrete sicuramente dei validi motivi per sentire questo spirito.

Forse siete stati influenzati da un passato in cui questa festa era molto difficile da gestire e vi è stato trasmesso lo stesso senso di pesantezza.

Adesso però potete concentrarvi sul momento presente: che Natale vorreste vivere?