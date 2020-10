Halloween è alle porte, ma le feste sono vietate. Niente vieta però di godersi la notte più spaventosa dell'anno anche in sicurezza. Ecco come

Manca poco alla notte di Halloween, ma vista l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, e considerate le nuove regolamentazioni contro la diffusione del COVID-19, non si potrà participare a una festa in un locale o andare di casa in casa per il classico "dolcetto o scherzetto".

Però, possiamo ancora organizzare una festa in casa per celebrare questa tradizione americana con un party privato da brivido.

Dove con privato si intende che è consigliato restare in famiglia o con i propri congiunti, e magari connettersi con gli altri amici sul caro vecchio Zoom, diventato ormai famigliare.

(Con il nuovo decreto del 18 Ottobre, il Governo invita i cittadini a non organizzare party in casa, e a non ricevere più di sei persone non conviventi)

Ma come preparare un party di Halloween in sicurezza? Ecco alcuni consigli pratici.

Come organizzare una festa di Halloween in sicurezza

Scegliete un tema

Halloween è la notte più spaventosa dell'anno, e così deve essere anche la vostra festa.

Per entrare nell'atmosfera scegliete un tema ad hoc: ce ne sono molti fra i quali scegliere, adatti a tutti i gusti.

Dalla casa stregata, al cimitero dei morti viventi; dagli zombi ai fantasmi. Una volta trovato lo stile che fa per voi, si parte con la preparazione.

Create l'ambientazione con decorazioni spaventose

Le decorazioni sono fondamentali per la buona riuscita di Halloween, e ovviamente devono essere in tema con lo stile scelto.

Ma alcune decorazioni sono un must, e non possono di certo mancare a casa vostra. Stiamo ovviamente parlando delle zucche intagliate, da posizionare rigorosamente davanti alle finestre, delle ragnatele e dei pipistrelli (anche realizzabili con cartoncini neri).

Sfidatevi al costume più bello (o spaventoso)

Halloween senza costumi non avrebbe senso.

Dunque, che sia dark, fantasy, gotico o divertente, la tradizione vuole che per celebrare la notte di Halloween ci si trasformi.

Scegliete quindi un costume originale, meglio ancora se in linea con il tema della festa, e chiedete agli altri partecipanti di fare lo stesso.

Durante la serata potrete votare ed eleggere il costume migliore.

Anche il cibo deve essere da paura

Si possono trovare davvero tantissime ricette perfette per la notte di Halloween.

Semplici da fare e molto suggestivi sono ad esempio le dita di strega, i biscottini-fantasma o la crostata che simula una ragnatela, con tanto di ragno di pasta frolla in bella vista.

Non dimenticatevi di decorare la tavola. Usate dei portacandele per illuminare il tavolo, predisponete una zucca come centrotavola e riempitelo con decorazione di ragni e insetti (oltre che con gustosi stuzzichini).

Preparate dei giochi

Pianificare delle attività durante la serata può far sembrare la festa un po' infantile, ma Halloween è l'occasione in cui nessuno si preoccuperà, quindi via libera all'immaginazione.

Oltre alle classiche attività, ci sono molti modi per mantenere vivo il divertimento spettrale, anche a distanza.

Dalla lettura dei tarocchi alla tavola Ouija per guardare quali messaggi si possono evocare dall'aldilà; non vi resta che scegliere il passatempo più terrificante in assoluto.