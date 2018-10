L'arrivo dell’autunno può portare malumori a causa della diminuzione della luce e del cambiamento climatico: ecco cosa succede al corpo e come affrontarlo

L’autunno bussa alle nostre porte e con lui anche i sintomi del cambio stagione.

Non solo raffreddori e mal di gola in agguato ma anche uno strano malumore che porta tristezza, affaticamento, stanchezza, sonnolenza e nervosismo.

Sono gli effetti di un fenomeno chiamato autumn blues che arriva proprio nel cambio di stagione a causa di specifiche modificazioni ambientali come le giornate più corte, la luce meno vivida e le piogge più frequenti.

Vi diamo dei suggerimenti mirati per combattere gli effetti del cambio di stagione e recuperare l’energia.

Non andate in letargo prima del tempo

Avete tutto l’inverno per farlo ma in autunno avete ancora tempo per godere del clima mite.

Le stagioni di mezzo infatti sono l’ideale per lunghe passeggiate e per godersi nuove città da visitare.

La vita vera inizia quando vi alzate dal divano.

Vivete la natura



Per combattere la malinconia autunnale, prendetevi delle pause per immergervi nella natura.

Boschi, parchi, campagne ci aiutano a migliorare il nostro livello di attenzione, concentrazione ed energia.

Uno studio della Washington State University afferma che vivere a contatto con piante e fiori aiuta a combattere lo stress e aumenta la produttività.

È normale avere più sonno



Le ore di buio aumentano e il nostro orologio biologico deve imparare a regolarsi in base ai nuovi ritmi.

I sintomi di sonnolenza sono dovuti alla melatonina, l’ormone del sonno, che aumenta durante i mesi autunnali.

La soluzione? Concedetevi di dormire di più.



Non rinunciate alle relazioni

Fine dell’estate non significa fine delle relazioni sociali.

La voglia di uscire diminuisce ma questo non vuol dire isolarsi, potete trovare delle strategie alternative per vedere i vostri amici.

Ad esempio, una volta a settimana potreste prendere l’abitudine di guardare un film insieme muniti di pop corn e pantofole.