Meghan Markle è stata rapita, tenuta in ostaggio e liberata dalla Royal Army come parte della sua preparazione per diventare un membro della famiglia reale: ecco com'è andata



Sì, avete capito bene. Meghan Markle è stata rapita, ma era parte di quello che i britannici definiscono il royal training, ovvero l'addestramento necessario per diventare parte della Famiglia Reale.

Certamente ci immaginavamo già che l'ex attrice di Suits avrebbe avuto il suo bel da fare dopo aver annunciato il matrimonio con il Principe Harry; si sa che una futura sposa è sempre messa alla prova: scegliere la damigella, la lista degli invitati, organizzare i posti a sedere, le prove d'abito ecc. Ancor più se il futuro sposo è un Windsor.

A ben guardare, organizzare un matrimonio reale sembra più simile ad un'operazione militare. Non sapevamo però che questa operazione militare comprendesse anche il rapimento.

In cosa consiste l'esercitazione

Stando alle indiscrezioni riportate dal Daily Express, la futura sposa Meghan ha recentamente trascorso due giornate nelle campagne inglesi dove è stata sottoposta ad alcune lezioni di formazione sulla sicurezza prima che diventi ufficialmente parte della famiglia reale.

L'addestramento comprendeva anche una situazione di rapimento e salvataggio in cui le forze del reggimento SAS della Royal Army utilizzavano munizioni vere mentre salvavano la bella36enne della California da un finto rapimento dove lei è stata trattata come ostaggio.

Un ex ufficiale delle forze dell'ordine ha dichiarato l'indispensabilità dell'uso di munizioni vere per aiutare Markle ad imparare che cosa significa essere nel vivo di una "vera sparatoria" in una situazione ostile.

Lo stesso ha inoltre aggiunto: «Pur sapendo che si tratta di finzione, vi garantisco che è l'unico modo per non restare pietrificati»

L'addestramento comprendeva anche alcune lezioni su come creare un contatto, un legame con i potenziali rapitori (che sembra essere meglio che scappare in questo caso), e conoscenze sulla sopravvivenza all'aperto in caso di costretta fuga duratura.

È stata offerta a Meghan questa esercitazione prima del suo matrimonio con il Principe Harry a causa dei problemi di sicurezza aumentati in questo periodo.

Ma Meghan Markle non è stata l'unica ad aver subito questo intenso addestramento: il Daily Express spiega infatti che ogni membro della Royal Family ha seguito una formazione simile nel corso degli anni, in modo tale da non essere mai impreparati in situazioni di pericolo.