Michelle Obama, da sempre amica della Royal Family, ha finalmente incontrato Meghan Markle e le ha dato molti consigli su come gestire il ruolo acquisito

Sicuramente Doria, madre di Meghan Markle, ha un sacco di buoni consigli per la figlia, ma se c’è un'altra mamma al mondo che Meghan dovrebbe ascoltare quella è senza dubbio Michelle Obama.

A parte la semplice ragione per cui l'ex first lady è una donna straordinaria, Michelle sa fin troppo bene cosa vuol dire essere sotto gli occhi dell'opinione pubblica con una posizione istituzionale.

Mentre promuoveva il suo libro autobiografico Becoming, in un'intervista con Good Housekeeping, Michelle ha condiviso alcune parole di saggezza indirizzate alla Duchessa del Sussex.

La signora Obama ha infatti detto che conosce personalmente le folli situazioni in cui è circondata Meghan in questo momento, e ha raccomandato proprio a Meghan di prendersi del tempo per rilassarsi e pensare a se stessa e al figlio in arrivo prima di immergersi in qualcosa di nuovo.

Ecco tutte le parole che Michelle Obama ha dedicato a Meghan.

Deve essere se stessa e non avere fretta

«Come me, Meghan probabilmente non ha mai immaginato che avrebbe avuto una vita come questa, e la pressione che senti in queste situazioni - pressione che arriva da te stesso e dagli altri - è davvero molta» ha spiegato Michelle.

«Il mio più grande consiglio sarebbe quello di prendere un po’ di tempo e non avere fretta di fare qualsiasi cosa.

Ho passato i primi mesi alla Casa Bianca principalmente a preoccuparmi delle mie figlie, assicurandomi che avessero un buon inizio a scuola e si facessero nuove amicizie prima che io intraprendessi un lavoro più ambizioso. Penso sia okay, una cosa giusta da fare, bella».

Michelle ha anche aggiunto che l’influenza di Meghan sui fan è enorme e che questo può avere un grande impatto su coloro che la seguono:

«Penso che Meghan possa massimizzare l’impatto che ha sugli altri, così come la sua stessa felicità, se fa qualcosa che la rispecchia personalmente».

La royal-life di Meghan

Da quando Meghan ha sposato il principe Harry ed è entrata a far parte della famiglia reale, è stata molto occupata.

Il primo tour ufficiale della coppia in Australia e Nuova Zelanda, il cooking book come prima iniziativa personale di beneficenza, gli eventi con il resto della royal family, e addirittura la prima gravidanza.

Quindi dall'esterno, sembra proprio che la Duchessa del Sussex non si sia fermata un attimo in questi mesi come membro della famiglia Windsor.

Meghan prenderà il consiglio della First Lady americana e rallenterà un po’ mentre si prepara ad accogliere il suo primo figlio?

L’incontro tra Michelle Obama e Meghan Markle

La famiglia Obama ha una lunga e bella storia d’amicizia con la famiglia reale britannica.

Il principe William, Kate Middleton e il principe Harry hanno ospitato il presidente Barack Obama e sua moglie per vari eventi in diversi anni, e i tre hanno potuto così instaurare nel corso del tempo un ottimo rapporto con Barack e Michelle.

Meghan invece non li aveva mai incontrati.



Ma l’altra sera, finalmente, Michelle e Meghan si sono finalmente conosciute.

Le due si sono incontrate per la prima volta privatamente proprio lunedì sera, dopo che la futura royal mom ha partecipato alla tappa londinese del tour della First Lady - per il suo libro Becoming - presso il Southbank Centre.

Una fonte ha rivelato che «Hanno parlato a lungo dell'importanza di sostenere e responsabilizzare le donne in tutte le culture e le comunità.

Hanno anche parlato di esperienze condivise sulla gravidanza e sulla crescita dei figli, tra cui l’educazione scolastica».