Meghan Markle e i guai col vestito al matrimonio degli amici di Harry: ecco cosa è successo



Che Meghan Markle sia l’argomento preferito degli appassionati di gossip ormai non stupisce più. Ormai ogni pretesto è buono per parlare di lei, specie nel giorno del suo compleanno.



Il 4 agosto la Duchessa di Sussex ha compiuto 37 anni ma, al contrario di quanto si possa pensare, non ci sono stati festeggiamenti in pompa magna.



Anche perché lei e Harry avevano un impegno: il matrimonio di due amici di vecchia data del Principe, Charlie van Straubenzee e Daisy Jenks.



Una volta trapelate le foto, al di là dei soliti commenti sull’outfit sfoggiato dalla nuova arrivata a Palazzo, la rete si è scatenata per un piccolo incidente di percorso col vestito.



I see London, I see France, I see Meghan's ...well, not underpants but just as embarrassing a moment. I suppose the good news is that she did wear a lovely lace bra. pic.twitter.com/edNevO0Kly — darlene foster (@fdarlene491) 5 agosto 2018

Il wardrobe malfunction di Meghan Markle



Alle nozze della coppia di amici la Duchessa indossava un abito Club Monaco con gonna plissé, scarpe Aquazzurra e cappellino Philip Treacy.

Una mise in black & white che ha fatto storcere il naso a qualcuno (per via dell’eccessiva quantità di nero, che secondo molti era più adatta a un funerale).

Ma l’apice è arrivato quando un bottone in alto si è aperto lasciando intravedere la lingerie della neomoglie di Harry.



Meghan stepped out in dark-colour like someone attending a funeral, and did she deliberately flaunt her bra for the camera?. The bride,27, and groom, 30, look young and cute, but Meghan stole the show with her deliberate wardrobe malfunction.- https://t.co/4y2yDG3csw — Joy Musa (@Joywesey) 4 agosto 2018

La reazione di Twitter



Inutile dire che, nonostante Meghan abbia subito posto rimedio all’inconveniente, la cosa non è passata inosservata e in rete si sono sprecati i commenti.

Molti solo per constatare che anche la Duchessa usa il reggiseno (ebbene sì).

Altri invece per sostenere che in realtà non si sia trattato di un incidente, ma di una mossa pianificata per attirare l’attenzione (come se non ne avesse abbastanza).



Cosa dice l’esperta di etichetta reale



Interpellata da People, Myka Meier, fondatrice di Beaumont Etiquette, sostiene che non è corretto dire che Meghan abbia infranto il protocollo.



«Perché incidenti di questo tipo non vanno contro le regole del dress code. Il fatto che si sia visto il reggiseno non era una scelta, per questo non sarà considerato irrispettoso da Palazzo.



Solo se avesse palesemente voluto infrangere una regola stabilita apposta in segno di rispetto, avrebbe infranto il protocollo, ma non è quello che è avvenuto».



Il precedente di Kate Middleton



Non è la prima volta che gli abiti dei reali si ribellano proprio in occasioni pubbliche.



Qualcosa di simile era successo anche a Kate Middleton nel 2011. Durante una visita in Canada, il vestito della Duchessa di Cambridge si è sollevato in pieno stile Marilyn Monroe per colpa di una folata di vento, mostrando interamente le gambe.



Un inconveniente che mai è capitato alla Regina Elisabetta, che da gran furbona qual è si fa cucire dei pesetti nell’orlo di tutte le sue gonne.