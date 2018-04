Colin Firth e Jay Z sono stati utilizzati come testimonial per delle pillole contro la disfunzione erettile, ma loro non ne sapevano niente: ecco cos'è successo

Colin Firth e Jay Z testimonial per delle pillole contro l’impotenza.

Non uno scherzo, ma una truffa ai danni dei consumatori, attuata all’insaputa delle due star e smascherata dal sito del Mirror.



Sul magazine si legge infatti che alcuni marchi stanno vendendo e pubblicizzando dei prodotti che promettono miracoli sotto le lenzuola utilizzando il volto di personaggi noti per avvalorare la loro tesi.



Peccato che i diretti interessati non ne sapessero niente, non abbiano mai rilasciato quelle dichiarazioni e fossero inconsapevoli dell’utilizzo improprio della loro immagine.



Ecco cosa è successo.



La pubblicità con Colin Firth



Secondo quanto constatato dal Mirror sui canali di televendite e online viene pubblicizzato tale Biogenic XR, che promette una maggiore durata della prestazione sessuale, utilizzando questa foto con una dichiarazione di Colin Firth a proposito della sua esperienza con il prodotto:

«È l’unica azienda al mondo che può effettivamente combattere i sintomi della disfunzione erettile in modo sicuro, naturale e sano».

Dichiarazione mai rilasciata da Colin Firth, che non era al corrente dell'utilizzo della sua immagine.



La reazione di Colin Firth



Raggiunto dal Mirror per un commento in proposito, il portavoce dell’attore ha dichiarato:

«Non c’è nessun legame tra questo prodotto e il nome di Colin, che è stato usato senza autorizzazione.

Vorremmo presentare loro i nostri legali», conclude, minacciando quindi querele.



Lo spot con Jay Z



Lo stesso tipo di operazione è stata fatta con il rapper, che a sentire la pubblicità dell’azienda, deve i suoi due gemelli proprio alle pillole miracolose e mette in bocca a Jay le seguenti parole:

«Sono stupito dai risultati. Le mie performance sono le migliori di sempre».



Oltre alle due star nella televendita compare allo stesso modo una foto anche di Hugh Hefner, con relativa dichiarazione, senza tenere conto che il patron di Playboy è passato a miglior vita ormai a settembre.



La vera truffa



Il Mirror ha scoperto che l’utilizzo dell’immagine delle star non è l’unica anomalia.

Secondo quanto si legge sul sito Biogenic XR sarebbe il risultato dell’idea di due fratelli, Mark e Dave Williams, che avrebbero vinto nella puntata più vista di Shark Tank, una sorta di reality televisivo in cui degli aspiranti imprenditori propongono i loro prodotti a dei possibili investitori.



«Mai prima d’ora i giudici avevano deciso all’unanimità di investire più di un milione di dollari in una potenziale azienda. Dopo aver finanziato per il 25% la giuria di Shark Tank ha seguito i fratelli aiutandoli a riposizionare e rilanciare il loro prodotto miracoloso».



Peccato che questa stessa frase, ma con nome del prodotto cambiato, compaia anche per Dragons’ Den, cioè lo stesso programma ma nella versione originale giapponese ripresa in Regno Unito e con la stessa foto dei due fratelli, che altri non sono che due fratelli che effettivamente avevano partecipato al programma, ma erano stati malamente bocciati per la loro presentazione di una piattaforma di dottori online.



Dunque anche l’immagine dei due, che nella vita si chiamano Richard e Albert, è stata rubata e utilizzata impropriamente per più di un prodotto.



Come se non bastasse, si adescano i clienti invitando a una prova gratuita che invece corrisponde alla sottoscrizione di un abbonamento mensile.