Secondo rumors sempre più insistenti, la relazione tra Bradley Cooper e Irina Shayk sarebbe appesa a un filo. Ma è davvero così? Ecco cosa c'è di plausibile

Bradley Cooper e Irina Shayk sono una delle coppie più attraenti sull'intero pianeta.

Anche se sono soliti tenere la vita privata lontano dai riflettori, le loro apparizioni agli eventi ufficiali legati al film A Star Is Born hanno mandato in brodo di giuggiole tantissimi fan.

Ma ora la loro relazione potrebbe essere giunta al termine.

** 5 cose che non sapete sulla coppia Bradley Cooper e Irina Shayk **

Cosa c'è di vero in questi rumors?

Abbiamo fatto il punto.



(Continua sotto la foto)

I rumors sulla presunta rottura

Secondo Page Six, una fonte vicina alla coppia avrebbe rivelato che tra Bradley e Irina «Le cose non vanno bene, nessuno dei due è felice, e la relazione è appesa a un filo».

I due stanno cercando in tutti i modi di far funzionare le cose per il bene della bambina».

Sempre Page Six, in ottobre, riportava che la coppia stava passando un periodo cupo, dopo averli paparazzati freddi e distaccati durante una cena lussuosa a Manhattan.

All'epoca, una fonte aveva detto:

«Sono miserabili insieme, e lo sono stati per tanti mesi ormai. Bradley sta cercando di non bere più, e medita per trovare la tranquillità. Irina invece si concentra molto sulla figlia».



Ma non volevano un altro figlio?

In ogni caso, né l'attore né la modella hanno confermato la fine della loro relazione.

Anzi: alcuni mesi fa sia Bradley che Irina avevano confermato di volere un altro figlio insieme.

E a riguardo un'altra fonte aveva detto:

«Sono dei genitori fantastici e amano Lea alla follia. Se la stanno cavando alla grande.

Escono insieme la sera per eccentrici appuntamenti e fanno tantissime cose romantice. La scintilla tra di loro è ancora molto forte, Bradley è pazzo di Irina, è follemente innamorato di lei».

È colpa di Lady Gaga?

Bradley Cooper, 44 anni, e Irina Shayk, 33 anni, si frequentano dal 2015 e non è la prima volta che sono apparse voci di una possibile rottura della coppia, specialmente da quando il grande schermo ha mostrato l'affinità dell'attore con Lady Gaga, co-star nel film A Star Is Born.

Queste voci hanno raggiunto il culmine dopo che i co-protagonisti si sono esibiti insieme agli Academy Awards 2019 a febbraio.

All'epoca, Lady Gaga si affrettò a commentare che non c'era più niente tra lei e Cooper dopo la loro esibizione, e anche l'attore stesso ha detto che si tratta solo di una buona amicizia.



** Ecco cosa avevano detto Lady Gaga e Bradley Cooper sulla loro relazione **

Ricordiamo d'altra parte che in quel momento i due stavano a tutti gli effetti reinterpretando una scena del film.

Recitando, appunto.