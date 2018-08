Su Instagram un utente critica lo stile di Blake Lively, ma la bellissima attrice non si fa attendere e dà una risposta epica

Si sa che uno dei motivi per cui è famosa Blake Lively è il suo essere simpaticissima sui social media.

Non è un segreto infatti che l'attrice protagonista di Gossip Girl si diverta a prendersi in giro con il marito Ryan Reynolds con foto e caption di ogni genere, tanto da essere entrati nel cuore dei follower come una delle coppie di hollywood più divertenti di Instagram.



Per questo e per tanti, tantissimi altri motivi (**qui ne abbiamo elencati alcuni**) Blake Lively è più vicina alla perfezione di qualsiasi altra cosa al mondo che respiri.

Non c'è molto che si possa criticare all'attrice, ma a quanto pare qualcuno ci è riuscito.

Un utente ha insultato il suo stile, suggerendole di cambiare stylist.

Le critiche al suo stile

Blake Lively ha sfilato in abiti bellissimi nei dintorni di New York nelle ultime settimane, mentre era in tour per il suo nuovo film A Simple Favor (**film per il quale Blake Lively era anche "scomparsa"**).

Il tutto è stato postato ovviamente su Instagram, come questo outfit firmato Roland Mouret postato su instagram con la caption:

«Qualcuno viene a fare picnic? Io porto la tovaglia...»

Outfit che nonostante l'ironia pare che qualcuno non abbia apprezzato.

Un utente, nello specifico, ha postato il suo parere nella sezione commenti sotto la foto scrivendo:

«Lo dico con tanto amore e rispetto per te cara, per favore assumi uno stilista o licenzia lo stylist con cui lavori attualmente».

Come c'era da aspettarsi, la bella attrice da poco 31enne non ha esistato a rispondere con la classica ironia che la contraddistingue.

Il suo feed si è riempito immediatamente di dozzine di commenti positivi a sostegno sia del look scelto da Blake che della sua brillante risposta.

Lei sa di essere eccentrica (e le piace)

Blake Lively in realtà non ha uno stylist, ma sceglie i suoi look da sola.

Ma l'attrice è ben consapevole del suo atteggiamento OTT (Over The Top, come spesso è stata definita dai media americani), ma la cosa non le dispiace affatto.

Anzi, ci scherza su e ostenta il suo stile con tutta la grazia che la contraddistingue.

Venerdì scorso ha infatti postato su Instagram una foto in un completo corto di Bottega Veneta con una caption da 10 e lode che dimostra veramente la (più che meritata) autostima dell'attrice:

«Per fortuna non devo disegnare delle uniforme scolastiche... sarebbero decisamente molto EXTRA».

Epica.