I Backstreet Boys si sono travestiti da Spice Girls per un concerto: ecco com'è andata



I Backstreet Boys nei panni delle Spice Girls.

Negli anni Novanta milioni di teenagers avrebbero donato un rene pur di assistere all’incontro tra i due gruppi, fantasticando su improbabili storie d’amore incrociate fra i loro membri.



Ora però, dopo tanta attesa, almeno la boyband americana ha reso omaggio alle cinque ragazze inglesi e al loro motto, il Girl Power, con un concerto interamente vestiti come loro.



Sì, avete capito bene, Nick, Howie, Brian, Kevin e AJ hanno indossato i costumi di Emma, Victoria, Geri, Mel B e Mel C per una notte facendo impazzire le fortunate fan che hanno assistito allo spettacolo.



Ecco com’è andata.



Un post condiviso da backstreetboys (@backstreetboys) in data: Mag 8, 2018 at 11:52 PDT

Spice Girls per una notte



Mentre tutti continuano a parlare della reunion delle Spice Girls, ci pensano i Backstreet Boys a realizzare il sogno dei fan di rivedere insieme le cinque ragazze inglesi e cantare le loro canzoni, ma non come ci si aspetterebbe.



Durante il loro concerto celebrativo BSB Cruise, la crociera che li porta da Miami fino all’isola di Grand Turk, nei Caraibi, cui solo poche centinaia di fan hanno potuto partecipare, Kevin, Nick, Howie, AJ e Brian si sono presentati sul palco vestiti come le controparti al femminile degli anni Novanta.



«Celebrano tutto il girl power che ci ha fatto andare avanti per 25 anni», recita la didascalia della foto pubblicata su Instagram.







Chi ha imitato chi

«Sometimes ya just gotta SPICE things up», ha scritto Kevin che con abitino nero e maxi occhiali da sole si è trasformato in Victoria Beckham, Posh, ai tempi del Girl Power.



Nick, il più piccolo del gruppo, non poteva che vestire i panni della sua nemesi al femminile Emma Bunton, con tanto di vestitino rosa, parrucca e manicure.









Brian, col suo ventre scolpito in bella mostra, ha indossato top e tuta acetata e una lunga coda di cavallo per immedesimarsi nel ruolo di Sporty Spice, Mel C.







AJ, da sempre il più grintoso dei Backstreet Boys, non poteva che indossare abiti leopardati e zeppe per somigliare il più possibile a Scary Spice, Mel B.







Infine Howie al quale non è rimasto altro che vestire con quella che nell’immaginario collettivo è la divisa d’ordinanza di chiunque voglia imitare Geri, Ginger Spice, ossia abito con la bandiera britannica e stivali rossi.





Un post condiviso da backstreetboys (@backstreetboys) in data: Mag 7, 2018 at 4:32 PDT

Com’è andata la serata

Durante lo show i Backsteet Boys vestiti da Spice Girls si sono esibiti sulle note di Wannabe, Say You’ll Be There e Spice Up Your Life di fronte alle fan in visibilio.

Ma quello dedicato alla girl band non è l’unico siparietto cui hanno potuto assistere i partecipanti alla crociera. Per cinque giorni interi, infatti, i Boys si sono cimentati in ogni genere di performance, al di là del canonico concerto con i loro successi. Basta vedere tra le Instagram Stories archiviate per vedere come si siano prestati a giochi di ogni tipo, comprese le coreografie dei loro balletti con i costumi da lottatori di sumo.