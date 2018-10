Ariana Grande esce per la prima volta dopo la separazione dall'ex fidanzato Pete Davidson. Obiettivo? A quanto pare comprarsi mezzo negozio Chanel

Ariana Grande è una donna che sa quello che vuole. E durante il fine settimana, quello che voleva erano due enormi shopping bags di Chanel.

Il 21 ottobre, la cantante è stata fotografata nel quartiere di Soho di New York mentre portava orgogliosamente in giro due gigantesche borse di Chanel.

Non ci è dato sapere cosa ci sia all'interno, ma per certo sappiamo che si tratta di shopping curativo dopo la fine di una relazione.

Questa è infatti una delle prime uscite pubbliche di Ariana Grande dopo la separazione dall'ex fidanzato Pete Davidson, con il quale doveva sposarsi.

La fine della relazione con Pete Davidson

Nello scorso giugno era rimbalzata su tutti i media la notizia che Ariana Grande e Pete Davidson erano ufficialmente fidanzati, a solo un mese di distanza dalla conferma dell'inizio della loro relazione.

Sembrava essere una storia da favola, e invece è duranta solo qualche mese. Che i due avessero affrettato troppo le cose?

Non è chiaro perché i due abbiano messo fine a questo idillio amoroso, ma il sito di gossip americano TMZ aveva rivelato che – banalmente – i due avrebbero deciso di porre fine alla loro relazione perché non era il momento di ‘spiccare il volo’.

Il sito statunitense ha anche sottolineato che, negli ultimi tempi, la Grande ha twittato spesso di non star attraversando un periodo facile o particolarmente felice.

Questo anche perhé nei mesi scorsi la cantante italo-americana ha dovuto affrontare anche il lutto per la scomparsa di Mac Miller, il rapper di 26 anni (e suo ex fidanzato storico con cui si era lasciata in primavera) morto per sospetta overdose.

L'opzione più probabile dunque è che Ariana Grande non fosse ancora pronta a fare il grande passo con Davidson per via del forte dolore per la scomparsa di Miller.

