Alcuni cibi sono ricchi di nutrienti che aiutano a combattere il gonfiore: ecco cosa mangiare e cosa evitare per impostare una dieta per sgonfiarsi subito

Cosa fare per combattere il gonfiore? Dipende. Le cause del gonfiore possono essere diverse.

La pancia gonfia per esempio può dipendere dalla presenza di aria nel tratto digestivo dovuto allo stress o alla stitichezza.

Le gambe gonfie sono dovute a un'eccessiva ritenzione.

In entrambi i casi per combattere il problema fare attenzione all'alimentazione è fondamentale.

La prima cosa che si può fare è puntare a una dieta per sgonfiarsi.

Portando a tavola i cibi giusti che favoriscono il lavoro di fegato, intestino e reni e limitando invece quelli che favoriscono il problema.

Ecco allora cosa mangiare e cosa invece evitare per sgonfiare pancia e gambe.

(Continua dopo la foto)

I cibi sì

A tavola via libera ai cibi che stimolano il lavoro del fegato, uno degli organi deputati alla depurazione dell’organismo.

Quali sono? Le verdure amare cotte come il radicchio, il carciofo, la cicoria per esempio sono ottimi in questi casi da abbinare alle proteine della carne o del pesce (sardine, alici, sgombro, aringa, ecc.).

I cibi no

Per non peggiorare il gonfiore evitate l’alcol e le bevande gassate che fanno aumentare l’aria nel tratto intestinale.

No anche ai cibi ricchi di sale come formaggi, snack confezionati e insaccati.

Evitate anche i cibi ricchi di zuccheri come i dolciumi. Rallentano la digestione.

Va limitato infine il consumo di alimenti che fermentano come il pane, la pizza e in generale tutti i prodotti lievitati.

Photo Credits: Unsplash