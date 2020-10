Talk, live performance, intrattenimento: appuntamento venerdì 23 e sabato 24 ottobre dal vivo a Palazzo Serbelloni, nel cuore di Milano, e per tutti in live streaming sui social di Grazia

Torna quest’anno, con un palinsesto e un parterre di ospiti ricchissimo e ancora più vario, il Cross Generational Festival, l’evento creato dal magazine Grazia per unire e mettere a confronto generazioni diverse.

In una doppia veste: dal vivo e in presenza a Palazzo Serbelloni, nel cuore di Milano; e in versione multimediale, in live streaming su tutti i canali social di Grazia.

Un evento, quindi, on e off line pensato per essere essere inclusivo, aperto e fruibile da tutti, senza limiti di spazio, tempo e distanze.

Raddoppiano anche le giornate dedicate all’edizione 2020: venerdì 23 ottobre dalle 16.00 alle 19.00 e sabato 24 dalle 10.00 alle 18.00.

Due giornate, tanti temi, interviste, incontri

Nelle due giornate di Festival si alterneranno talk, interviste e showcase in cui protagonisti del mondo della musica, del cinema e della moda si confronteranno su temi trasversali quali la sostenibilità, la sorellanza, la gender equality, la diversità.

E, ancora, altri temi cruciali come la global economy, la meritocrazia, l’empowerment. Scopo e obiettivo: mappare e approfondire la visione del futuro delle diverse generazioni.

Grazia, infatti, guarda ai giovani che guidano la rivoluzione ambientalista; si fa portavoce del mondo dello stile che accoglie la sfida della sostenibilità; vuole contribuire a costruire un’etica del mondo digitale, contro l’odio online e il cyberbullismo. Intende dichiarare la sua promessa per i nuovi diritti nel segno del rispetto delle diversità.

Le novità dell’edizione 2020:

Grazia, in collaborazione con IGOODI (laboratorio di innovazione hi-tech), creerà otto avatar di personaggi ambassador di brand moda e li farà sfilare su una passerella digitale.

Come anticipato sopra, sarà un evento 100% multimediale, con un sito dedicato e una multimedia social live platform che manderà il segnale in contemporanea su tutti i social di Grazia e su grazia.it in modo che tutti possano partecipare.

Anche se distanti e non fisicamente presenti a Palazzo Serbelloni (ingresso a numero chiuso), le lettrici potranno interagire in diretta con l’evento attraverso i social Grazia e potranno confrontarsi con gli ospiti in live.