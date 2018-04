Cosa fare a Roma questo weekend: tra mostre, eventi e concerti, ecco dieci idee per accontentare i gusti di tutti nel fine settimana del 7 e 8 aprile.

Ecco dieci consigli per decidere cosa fare a Roma nel fine settimana tra musica, eventi enogastronomici e fiere.

Da Eataly, da venerdì a domenica, c’è la Festa dell’Arancina da provare in tantissime varianti.

E se vi piace la musica, venerdì al Palalottomatica ci sarà il concerto del trio Nek, Max Pezzali e Francesco Renga, sabato al Quirinetta i Maneskin e domenica Mannarino all’Auditorium Parco della Musica.

Per tutti gli appassionati di birra, non perdetevi il FrankenBierFest dove assaggiare oltre 50 etichette rarissime alla Limonaia di Villa Torlonia.

E poi feste al Lanificio 159, spettacoli comici a teatro e tante bellissime mostre come Liu Bolin al Complesso del Vittoriano e Gravity al Maxxi.

Sotto la foto, tutti i dettagli che vi servono.

Mannarino all’Auditorium Parco della Musica

Dopo l’uscita del primo album dal vivo, Apriti Cielo Live, Mannarino torna al suo pubblico con L’Impero crollerà: domenica sera la sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica ospiterà il cantautore romano.

Biglietti a partire da 28 euro.

Festa dell’arancina

Da venerdì a domenica Eataly ospiterà tre giorni dedicati a una specialità tipica della cucina siciliana: l'arancina (o arancino che dir si voglia)!

Al terzo piano non mancheranno le principali realtà della gastronomia sicula che proporranno tantissime varianti: dalle ricette più classiche al ragù e al prosciutto, a quelle più originali preparate con pistacchio, funghi o speck.

Il tutto sarà arricchito da cannoli, cassate e granite.

Maneskin al Quirinetta

Con Chosen i Maneskin hanno raggiunto oltre due milioni di visualizzazioni su YouTube e più di tre milioni di streaming su Spotify: sabato le rivelazioni di X Factor saranno in concerto al Quirinetta per un live imperdibile.

Quirinetta, via Marco Minghetti 2.

FrankenBierFest alla Limonaia di Villa Torlonia

Oltre 50 birre della Franconia (regione tedesca a nord della Baviera) e introvabili in Italia saranno protagoniste a Roma per tutto il weekend al FrankenBierFest alla Limonaia di Villa Torlonia.

Giunto alla quarta edizione, il festival è un'opportunità per gli amanti della birra artigianale tedesca che potranno assaggiare alcuni tra i più rari malti e luppoli, spillati direttamente dalle tipiche botticelle franconi, e selezionati da Manuele Colonna, esperto conoscitore della scena francone, oltre che autore del libro Birra in Franconia; verrà allestita anche la mostra fotografica curata da Michael James, beer traveller di fama mondiale.

Tra le creazioni birrarie presenti al festival, le rarissime Kellerbier definite ‘birre di cantina’ per l’abitudine dei birrai di stoccare le botti nei tunnel sotterranei dei sette colli di Bamberga.

90’s in rock al Lanificio

Nirvana, Pearl Jam, Foo Fighters, Guns ‘n’ Roses, Red Hot Chili Peppers, Green Day, Aerosmith, CCCP, Alanis Morissette e molti altri.

Sabato il Lanificio passa in rassegna il miglior rock anni ’90.

Preparate quindi camicie di flanella, jeans strappati e Dr. Martens.

Max Nek Renga al Palalottomatica



Max, Nek, Renga è il tour che vede Max Pezzali, Nek e Francesco Renga insieme con una serie di date tra cui il Palalottomatica venerdì sera.

I tre saranno sempre insieme, per tutta la durata dello spettacolo, reinterpretando i brani più significativi degli oltre 25 anni di carriera.

Biglietti a partire da 35 euro.

Liu Bolin in mostra al Vittoriano

Il Complesso del Vittoriano – Ala Brasini ospita, per la prima volta a Roma, la mostra sull’artista di origine cinese Liu Bolin definito “l'uomo invisibile" per aver fatto del camouflage il suo tratto distintivo.

Rimanendo immobile come una scultura vivente, Bolin integra il suo corpo con il contesto alle sue spalle grazie a un accurato body-painting e infine si fa fotografare.

Fino all’1 luglio il pubblico potrà ammirare una serie di scatti realizzati nel 2017 tra i marmi dell’Anfiteatro Flavio e le forme barocche della Reggia di Caserta, insieme a 70 fotografie frutto di dieci anni di lavoro in collaborazione con la Galleria Boxart.

Biglietto intero 12 euro.

Gravity in mostra al Maxxi

Il Maxxi ospita la mostra Gravity. Immaginare l’Universo dopo Einstein dedicata a una delle figure che più ha influenzato il pensiero contemporaneo.

Nel 1917 lo scienziato pubblica un articolo che fonda la cosmologia moderna rivoluzionando le categorie di spazio e tempo.

A cento anni da questa pubblicazione il museo di via Guido Reni ospita un’esposizione che è il risultato di una inedita collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, l’Istituto Nazionale di Fisica e l’artista argentino Tomás Saraceno.

Indagando le connessioni e le profonde analogie tra l’arte e la scienza, la mostra racconta gli sviluppi della teoria della relatività nella visione odierna dell’universo e le affascinanti ricadute che essa produce ancora oggi in campo artistico.

Installazioni artistiche e scientifiche immersive, reperti iconici e simulazioni di esperimenti per avvicinarsi all’essenza delle innovazioni scientifiche introdotte da Einstein e svelare le profondità sottese all’Universo conosciuto, ma anche i meccanismi che legano insieme tutti gli uomini nella ricerca della conoscenza, in un processo collettivo nel quale gli artisti e gli scienziati svolgono un ruolo ugualmente significante e fondamentale per la società.

Biglietto intero 12 euro.

Dario Cassini al Teatro Olimpico

Lo sapevate che gli Italiani sono fra i più fobici d’Europa e le fobie superano ogni più sfrenata fantasia?

Sapete ad esempio che cos’è l’Anatidaephobia? Forse non ci crederete ma è “La paura che un’oca in qualche punto imprecisato ti stia guardando”.

Nel suo nuovo spettacolo, Troppe pippe mentali, Dario Cassini affronterà l’Italia post elettorale e tra Berlusconi, Salvini e Cinquestelle…. altro che fobie.

Nel secondo tempo oltre a raccontare il suo nuovo mestiere di padre, Dario Cassini non vede l’ora di lanciare il guanto di sfida al sesso femminile, riproponendo pezzi che in 30 anni sono diventati dei veri cavalli di battaglia.

Da venerdì a domenica; biglietti a partire da 17,50 euro.