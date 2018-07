Netflix ha rilasciato un teaser trailer della terza stagione di Stranger Things: ecco cosa si sa finora dei nuovi episodi

Fan di Stranger Things, abbiamo due notizie: una buona e una cattiva.

La prima, quella buona, è che qualche ora fa Netflix ha rilasciato un teaser trailer della terza stagione, in cui a viene rivelato poco (ma comunque qualcosa) di quello che succederà ai ragazzi di Hawkins nei prossimi episodi.

La brutta notizia è che Stranger Things arriva alla fine.

Ma andiamo con ordine. Il video si presenta come uno spot pubblicitario in tipico stile anni Ottanta che ci trascina nella nuova attrazione della città: lo Starcourt mall, un centro commerciale.

È qui che scopriamo, tra un negozio e l’altro, uno dei nuovi personaggi della serie, quello di Robin, interpretata da Maya Hawke, figlia di Ethan e Uma Thurman.

Ecco il trailer e tutto quello che si sa finora.



(Continua sotto il video)

Quando esce Stranger Things 3

Se siete arrivati alla fine del video e siete rimasti a bocca aperta e con un punto interrogativo sulla faccia, siete in ottima compagnia.

La scritta finale in cui si prospetta l’apertura del centro commerciale per l’estate prossima ha fatto impazzire la rete.

Il messaggio infatti sembra chiaro: apertura dello Starcourt = Uscita dei nuovi episodi.

Questo significa che, contrariamente a quanto accaduto per le prime due stagioni, le nuove puntate non saranno disponibili in autunno, ma solo fra un anno.

Sì, avete capito bene, ancora un anno.



I nuovi personaggi



Come era già noto da qualche mese, quando era stato diffuso il video del cast di fronte al nuovo copione, saranno tre le new entry di questa terza stagione.

Maya Hawke interpreterà Robin, ragazza descritta come intelligente e gioviale, ma anche molto alternativa che lavora nella gelateria insieme a Steve (nella foto tratta dal video).

Jake Busey vestirà i panni di Bruce, un giornalista dell’Hawkins Post che ficcherà il naso nei misteri della città.

Infine Cary Elwes, che sarà il Maggiore Kline.



La trama della terza stagione di Stranger Things



Nulla è dato sapere della trama, almeno da quanto visto finora.

Dal video diffuso finora si intuisce che le vicende partiranno dall’estate del 1985 (visto che la precedente stagione era ambientata nel 1984).

Versione confermata da alcune dichiarazioni di David Harbour, che interpreta lo sceriffo Hopper: «Se siete veri fan di Stranger Things e volete davvero sapere, io darei un'occhiata ai grandi film che sono stati rilasciati nel 1985, e ce ne sono stati molti, basta vedere la lista.

Penso sia una stagione specifica per il 1985, quindi vedrete riferimenti a quest’annata».

Stando alle parole del regista Shawn Levy, poi, dovremo aspettarci ancora più tensione e atmosfere ancora più dark delle stagioni precedenti.

Alla faccia del coloratissimo centro commerciale.